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一口接一口！初體驗星巴克「這1杯」　他驚呆給高分：有像擂茶

▲▼星巴克（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO驚嘆星巴克的福吉茶那堤相當好喝。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的會一口接著一口喝欸！相見恨晚啊啊啊啊！」有網友日前到星巴克點了一杯飲料，只是第一次喝，就被驚豔到頻頻發出讚嘆聲，「覺得有點像客家擂茶的感覺」，那就是「福吉茶那堤」。貼文底下也有不少人大推，「好喝，上禮拜才喝」，還釣出隱藏喝法，話題引發熱論。

這位網友在Dcard發文，「星巴克發現超好喝飲料」，一開始就直接曝光答案，「那就是『福吉茶那堤』」，說他點去冰，第一次喝就被驚豔到，「日本焙茶茶味濃厚，再結合鮮奶，覺得有點像客家擂茶的感覺」，讓他忍不住一口接一口，還有相見恨晚的感覺。

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貼文一出，就有人也大推，「才剛喝福吉茶加燕麥奶，超頂！而且甜度對我來說超級剛好」、「真的要去冰，不然最後被冰水稀釋」、「熱的也很好喝～去冰的話會補奶超讚」、「最近天天都喝福吉茶那堤，真的超好喝」、「福吉茶那堤少一匙粉換燕麥奶，微冰或去冰剩下補燕麥奶超讚。」

另外，因為福吉茶那堤不能調整甜度，有內行網友就分享自己的喝法，「可以少一匙粉！這樣會很剛好」、「可以加一杯濃縮咖啡喔（要再+15元）！我平常喝無糖的，覺得甜度可以接受」、「福吉茶那堤去冰補奶、少一匙粉、換低脂奶也很好喝。」

不過，也有一票表示不愛，「喝過幾年前最一開始的福吉茶那堤，覺得現在味道差好多，之前的茶味比較重，而且沒那麼甜」、「上次被版上生火，到星巴克購買，還改成許多人推薦的燕麥奶升級，還是無法接受那個濃厚的口感」、「覺得太甜+1，受不了濃郁口感的飲料，那應該叫做甜點= =」。

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