22歲「沒發生過性行為」　醫驚訝讚1句！妹子愣：我算年輕吧

▲原PO因為沒發生過性行為而被醫師稱讚。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

看婦產科時，可能會被醫師問及是否有發生過性行為？近日就有一名女網友發文表示，22歲的她才表明自己沒發生過性行為，想不到竟一連被4位醫師稱讚。貼文曝光後，底下網友戰翻了。

這名網友在Dcard上，以「22歲同為沒發生性行為被醫生稱讚」為題發文，提到她近期因私密處感染而去看婦產科，截至目前已看了3位男醫師和1位女醫師。由於4位醫師都提到要內診，因此原PO也一一表明自己沒有過性行為，想不到竟分別被這4位醫師稱讚。

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第一位醫師贊同的說，學生就是要好好讀書；第二位醫師驚訝的說，確實要好好保護自己；第三位醫師語帶驚訝的說，這樣很好，繼續保持；最後一位女醫師也說，這樣很好。原PO雖然因為沒發生過性行為而被4位醫師稱讚，但她還是不禁納悶，22歲應該算年輕吧？

▲底下網友戰翻。（示意圖／取自Pexels）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「所以證明這個社會還是存在許多老舊的傳統思想」、「我不理解為什麼年輕發生性行為就要被冠上愛玩的負面評價」、「你22歲還沒發生過關係是不錯啦，但已經發生過關係的也不代表隨便啊，不需要為此有優越感」、「我也覺得醫師這樣有點尷尬，難道不是處的就沒有保護自己嗎」。

不過也有些網友則表示，「單純是現在的學生比較愛玩才更感慨吧」、「不太理解現在推崇性行為是主流嗎？ 有些人抱持著保護自己的心態也會被說『老舊傳統思想』」、「可能他們看太多18歲以下的來墮胎」、「事實上就是自愛的女生不多了，有性行為的年齡不斷下降，未成年有性行為的女生變多了，單親媽媽年齡層也跟著不斷下降、數量還增加，難怪醫師會有這種感嘆」。另也有網友認為，「覺得醫師這樣不太OK耶，評論患者的私生活」。

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