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神預言？　5歲兒畫全家福「多2小小孩」　媽一年後生下雙胞胎

推特用戶分享5歲的詭異畫作。（示意圖／Unsplash）

▲推特用戶分享5歲的詭異畫作。（示意圖／Unsplash）

圖文／周刊王

常有人說小孩有一種獨特的第六感，會看到、感覺到大人不知道的東西，外國一名母親就分享自己5歲兒子的一幅畫，畫面上除了他們一家4口外，兒子還用紅筆畫了「2個從天掉落的小小孩」，沒想到幾個月後，這名母親竟真的懷上雙胞胎。

根據《鏡報》報導，女作家伍爾夫（Rebecca Woolf）回覆推特上的一篇貼文「孩子對你說過最奇怪的話是什麼？」時，她分享一張兒子的畫作，畫面中可見兒子畫下2個成年人，大概是代表爸爸和媽媽，旁邊還有2個用藍色墨水畫的小孩，令人毛骨悚然的是，畫面上方還有2個紅色墨水、從天掉落的2個小小孩。

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伍爾夫貼文也分享「在兒子畫了這幅畫約1年後，我生了一對雙胞胎」。這張神奇畫作曝光後，大批網友紛紛留言「這太瘋狂了」、「當我看到這張照片時，我覺得你的兒子看到了雙胞胎的靈魂」，還有一名女網友分享，自己的兒子某天給了她一個氣球，並說她將在5天後懷孕，該名女網友表示，自己過去3年不斷嘗試懷孕卻總是失敗，沒想到3天後她去做孕前檢查，還真的發現自己懷孕了。

推特用戶分享自己5歲兒子的神祕畫作。（圖／翻攝自推特）

▲推特用戶分享自己5歲兒子的神祕畫作。（圖／翻攝自推特@GirlsGoneChild

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