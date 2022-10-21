國門重啟「小三通還不通」　陸配哭求復航：來不及見病危母

▲金門民眾爭取小三通復航。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

「我們要回家」、「小三通立即復航」金門縣新移民關懷協會、新移民公共事務協會、新女性權益協會、南洋姊妹協會等多個新住民團體，今（21）日齊聚金門縣長參選人楊鎮浯競選辦公室高喊口號，希望不要再有人刻意阻擾「小三通」復航，讓他們有一條便捷的路可以回家。

新冠疫情歷經數年，國境終於全面開放，而「小三通」卻遲遲沒有下文，不但造成許多親情遺憾，也衍生了不少問題，有人無法見到往生長輩最後一面，有民眾小孩因此受困對岸、無法回來團聚、就學。

李姓新住民指出，遠在大陸東北的媽媽今年7月病危，自己經台灣國際機場轉機趕回家，仍然差了半天而未能見到其母最後一面，心中留下不少遺憾，還因此生了一場重病，最近才出院又回到金門。

楊鎮浯辦公室接獲民眾陳情指出，其妻3年前帶著幼兒循「小三通」管道回娘家，沒想到疫情接著爆發、「小三通」停航而因此困在對岸，無法回到金門就學而衍生更多戶籍、學籍的問題，束手無策。

競選辦公室執行長石兆瑉指出，包含縣長、議長、立委都曾親赴或輾轉向陸委會爭取「小三通」復航的決心，無奈卻有人為了選舉利益刻意阻擾，漠視全門經濟發展與全體金門鄉親的生存權益，呼籲鄉親一同來找出真兇。

競選辦公室同步啟動連署活動，本周六、日將分別前往金城、金湖、金沙等菜市場宣傳，石兆瑉也呼籲中央應認真看待小三通的必要性，聽到地方真正的聲音，讓「小三通」能早日復航！