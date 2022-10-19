金門廢棄戰車被拖走！老兵哭「僅存的回憶被毀掉」　縣府爭取接管

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門地區駐軍近期於縣內西園、東村、蜈蚣山、古崗、劉澳等處，執行廢棄戰車武器汰除作業，引發民眾不捨，紛紛表示「老兵要回金門就是要看以前的部隊和建築物」、「現在和風景區有什麼不同？」、「處處毀掉老兵們僅存的回憶！記憶中的金門已經離我們，越來越遠了」。對此，金門縣府回應，已立即致電金防部請他們務必妥善保存相關軍品務，縣府也會爭取接管、活化軍品，將結合金門國家公園管理處和金防部，為將來要汰除的軍品成立協調機制。金防部也回應已暫停汰除老舊戰甲砲車一事，會再擇期研議處置方式。

▲金門駐軍最近要移除廢棄戰車等軍品，引發民眾不捨，老兵也哭訴回憶都沒了，金門縣府對此表態會爭取接管，並成立未來對汰除軍品的處理機制。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門駐軍最近要移除廢棄戰車等軍品，引發爭議。（圖／翻攝自臉書金門部落）

金門地區駐軍近期於縣內西園、東村、蜈蚣山、古崗、劉澳等處，執行廢棄戰車武器汰除作業，此舉引發縣府及各界譁然，網友紛紛表示不捨，認為「老兵要回金門就是要看以前的以前的部隊和建築物，現在回去都看不到了！」、「現在和風景區有什麼不同？老兵要的很簡單！回憶！」、「一面叫老兵回去，另一方面又處處毀掉老兵們僅存的回憶！記憶中的金門已經離我們，越來越遠了」。

▲金門駐軍最近要移除廢棄戰車等軍品，老兵覺得很不捨。（圖／翻攝自臉書金門部落）

金門縣府對此表示，縣長楊鎮浯接獲相關訊息後，也立即親自致電防區指揮官陳中將，表達縣府對於軍方相關汰除軍品之後續處置，應以保存戰地史蹟方向來辦理。楊鎮浯也表示，金防部依照相關作業準則進行軍品汰除，是依其軍方相關規定辦理，也是軍人守法守紀的天性使然，但站在縣府的立場，不論是戰車還是各式火砲武器，都是金門這座飽受烽火的小島曾經的歷史記憶與戰地文化重要元素，縣府責無旁貸，必要也絕對會主動來爭取將相關的物件做妥善的保存與接管活化。

由於此次軍方內部係為執行年度汰除作業，辦理前並未另先行通知縣府協處，昨（18）日縣長楊鎮浯緊急與金防部陳指揮官聯絡並取得共識後，軍方即暫停執行該計畫，將汰除之戰車武器暫時集中處理，並未辦理拆解，軍方亦表示，後續將會配合縣府保存戰地史蹟的政策，重新檢視相關汰廢軍品之處理方式。

縣長楊鎮浯表示，對於相關軍方汰廢軍品的處理，縣府去年10月13日即配合軍方辦理會勘，其後並正式函文予金防部，明確建議軍方應將相關戰車等汰廢軍品保留於現地，以結合時空背景，針對裝備現況殘舊之軍品，亦建議軍方比照歐厝海灘戰車模式以現況陳展。

而此次軍品汰除爭議事件，楊鎮浯重申金門縣政府對於相關汰廢軍品保存維護的3個立場：

一、汰廢軍品裝備為戰地文化重要資產，且汰廢軍品承載過去百萬曾於金門服役軍友的軍旅記憶，基於保留戰地歷史文化，建議汰廢軍品應優先於現地保留，且未來得視營區釋出時程，再行研議陳展方式。

二、部份裝備現況多已老舊不堪，整修不易，倘軍方有保存困難之問題，將由縣府與軍方協調接管，未來若確認陳展，得視裝備情況。比照歐厝海灘戰車模式，以現況陳展，免予修整，並得與地景結合，以展現戰地場域的特色氛圍。

三、縣府將主動邀集金門國家公園及金防部，成立協調機制，針對每年汰除軍品保存價值及後續處理方式共同研議處理模式。

金門縣政府強調，日前已遭移除的五部戰車，將與軍方協調研議由縣府接管，後續並將與各權責單位討論後，移展至縣屬相關適宜景點，讓這些承載著金門過往戰地歲月與歷史印記的重要資產，能夠繼續以不同的方式，來訴說著那段可歌的歲月與曾經。

金防部隨後也回應，有關汰除老舊戰甲砲車一事，原本打算先集中保管再後續處置，但發現此作法和民意有落差，與縣府協調後，決定先暫停執行，並再擇期進行現勘研議。