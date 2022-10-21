屏東郭再添再度投入縣議員選舉　盼延續服務鄉親承諾

▲屏東縣第4選區縣議員候選人郭再添。（圖／取自臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣第4 選區下屆縣議員選舉，有13位登記參選，要選出8位縣議員；其中候選人郭再添本屆競連連任以些微票數成為落選頭，這次捲土重來，提出發展建設大新園、大東港、大萬丹政策，未來並持續關懷慈善團體及弱勢家庭，協助他們翻轉，冀望鄉親再給他有服務的機會。

郭再添於12年前第1次參選縣議員，獲得鄉親熱烈支持，高票當選，隨後連任，任內爭取新園、東港及萬丹地區爭取許多建設經費，尤其拓寬連接新園鄉與崁頂鄉龍港大橋，拓寬後的筆直道路，造福許多用路人，及新園鄉烏龍地區的建設，獲得極高好評。

本屆第3次參選，以61票之差成為落選頭，無法延續為鄉親服務的心願；近4年來，始終懷著持續為鄉親服務心願，因此再度登記參選。

郭再添的競選總部於10月25日早上11點成立；連日來，他在臉書po文「再添:是咱莊腳恁仔，也是咱烏龍莊(按新園鄉)土生土長的恁仔，在我從事議員的任内，對莊内建設和三鄉鎮付出是我的責任，只前連任失敗是我不夠努力，不夠認真，所以這次再次參選議員，希望各位鄉親長輩，給我再添再ㄧ次的機會，來為咱三鄉鎮爭取更多的建設，更多的福利，相信在再添議員任内的服務，各位郷親長輩攏總有看見，這次的參選再添非常危險，所以希望各位鄉親長輩來牽成再添，給再添有機會再來為三鄉鎮爭取更多的建設、福利」。

近4年來，他看到轄內弱勢家庭不少；他表示，這次如果來當選，會加強與慈善團體的聯繫，想辦法藉助他們的力量來幫忙他們，讓他們生活過得更安定，懇請鄉親長輩們再度支持他，讓他有機會再為大家服務。