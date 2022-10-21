竹檢偵結大選首宗集團性現金賄選　檢察總長頒30萬嘉勉

▲檢察總長邢泰釗(左)到新竹地檢署嘉勉偵結賄選有功人員 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

新竹縣鄭姓鄉長候選人於登記日前即與樁腳共謀選舉固樁策略，達成對轄內村長、民意代表等重要人士進行現金綁樁買票決議及具體分工方式，並當場拿出新台幣 100 萬元供作發送綁樁買票之用，新竹地檢署獲報指揮新竹調查站等單位偵查，傳喚12人到案，查扣120萬1000元現金，19日偵結起，成為今年第1起九合天選賄選偵結案件，最高檢署檢察總長邢泰釗、調查局長王俊力今(21)日到竹檢慰勉，邢總長並頒發30萬元嘉勉。

這起賄選案，傳喚12人，訊後聲押候選人及樁腳3人羈押禁見獲准，並在19日偵結起訴 6，職權不起訴 7 人。

法務部蔡部長對該案迅速偵結表示肯定；今(21)日最高檢察署邢泰釗檢察總長及調查局王俊力局長特別親赴新竹地檢署嘉勉主任檢察官、檢察官等人。

邢總長表示，嚴查賄選是為了保障人權，該案起訴對意圖以買票影響選舉公正者，有以儆效尤之功，不僅節省司法資源，也給人民一個乾淨清潔的選舉。

調查局王俊力局長表示， 新竹地檢署指揮新竹縣調查站共同查獲集團性的現金買票案件，辦得非常漂亮，日後將持續向上溯源，偵辦到底。

檢察總長致贈水果給新竹地檢署，並頒贈破案經費 30 萬元，嘉勉其辛勞。總長呼籲選舉將至，只要有人賄選，我們有決心將其繩之以法，所有候選人，切勿心存僥倖，以身試法， 全國檢察、警察、調查機關不分黨派，不分身分，只要事證充分，一律查辦到底，期盼營造一個乾淨的選舉環境。