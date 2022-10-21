柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

▲柯志恩廟口開講來到左營微笑公園，七位女將一字排開成左楠新靚點。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩廟口開講來到左營微笑公園，除了有選區議員陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬以及白喬茵議員候選人之外，台北市議員鍾沛君更遠道從台北現身相挺，七位女將一字排開，成為左楠新靚點。

晚會現場湧進千餘鄉親力挺支持，整個微笑公園擠得水泄不通，更有多名在地里長到場支持，展現柯志恩基層實力厚實；其中近日傳出「被拔樁」的菜公里里長也全程相挺，更打臉拔樁傳聞。地方人士指出，四天前陳其邁於同一個場地舉辦左營後援會成立，但今天柯志恩舞台位置擺的更靠後許多，場地明顯容納更多人，廟口開講吸引的自發人潮簇擁現場，柯志恩在左營地區的高人氣不言而喻。

▲柯志恩基層實力厚實，廟口開講吸引人潮簇擁。

柯志恩首先提到自己從一位大學教授，搖身一變成為勤跑菜市場的阿姨。柯志恩笑稱自己的「美白小腿」早已不再，引發全場哄堂大笑。柯志恩緊接著說，左營的眷村過去承載的是多少人的血與淚，以及捍衛中華民國的價值與精髓。如今的眷村文化，除了建築物的保留之外，應該有更廣泛的保留與發展，讓文化的精髓可以持續發揚。柯志恩強調，高雄不缺建設，但是一個偉大的城市，教育很重要。作為百年樹人的志業，柯志恩重視的不是未來的四年，而是未來的十年與二十年能夠為高雄留下什麼。柯志恩向各位鄉親懇託，指出台灣需要不同的聲音，絕對不能夠讓一黨獨大。呼籲鄉親發揮監督制衡的力量，讓政黨輪替成為民主的基石與助力，帶領高雄繼續向前行。

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