基隆市長候選人謝國樑　抽中1號高喊：象徵有信心勝選

▲基隆市長候選人謝國樑選舉號次，抽中1號高喊「象徵有信心勝選」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑21日上午前往基隆市選舉委員會抽籤號次，一早就在熱情支持群眾簇擁下，從義四路遊街到基隆市選委會場地，沿路受到許多支持民眾熱情高喊「凍蒜、加油」。其中隨行的粉紅戰車最吸睛，隨後謝國樑在各界見證下抽到1號「象徵謝國樑一定贏」。

謝國樑表示，這段日子自己一直在思考，如何為基隆的鄉親朋友多做一些事情，我們提出的「就業」，就是要替基隆的孩子們找工作，這是過去基隆沒有做到的。我們提出的「醫療」，是現在遠見雜誌民調認為基隆最需要的。我們提出的「教育」也是要讓我們的孩子，能安心的在基隆唸書。

謝國樑說，未來也將持續的宣講，並回顧我們的政見，讓大家了解我們是第一個推出許多讓民眾有感、可以改變基隆的、能夠創造更多就業的團隊，請大家相信謝國樑，也相信謝國樑最後一定會勝利。

最後，謝國樑站上宣傳戰車，並高喊「謝國樑一定贏」，也幫周圍同黨籍議員拉抬聲勢，展現基隆大團結。謝國樑表示，抽完籤就是選戰的最後階段，看到這麼多朋友的支持，自己非常有信心，一定會贏得年底的這場選戰！只要團結一致，就必定能贏得勝選！讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！

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