南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

▲南韓「排行第二」戀童淫魔金根植。（圖／仁川警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名54歲、變態程度僅次於趙斗淳的女童性侵犯金根植（김근식，音譯），本來坐牢15年的他原訂於本月17日出獄，豈料卻因一名女性再度舉報曾於16年前遭到性侵，而被檢方申請延長拘留。檢方認為，金根植若出獄後恐怕有很高的機率「重操舊業」，因此考慮實施化學去勢（化學閹割）。

根據韓媒《News1》，南韓矯正機構相關人士今（20）日指出，由於金根植曾於2000年性侵未成年少女而入獄5年6個月，2006年出獄後在短時間內接連以類似手法性侵女童、少女而被判處15年重刑，水原地方檢察廳安養支廳認為，金根植若出獄後再犯的機率太高，因此研擬針對金根植實施所謂的「化學去勢」（性衝動藥物治療）。

檢方可在專家進行精神鑑定後，向法院提出化學去勢申請，其時限最長可達15年。某名女性曾於2020年12月舉報，她曾於16年前遭到疑似是金根植的男性性侵，一旦法院決定審理該案，可以命令將化學去勢（性衝動藥物治療）作為判決時的附屬處分。

專家也指出，戀童癖患者出獄後再犯的機率幾乎到達100%，因此一旦放任金根植出獄後回歸社會，恐怕會為所欲為、重操舊業，若還殘存性欲，只要眼前出現「獵物」，便會無法克制慾望，因此最有效防制犯罪的方法，恐怕僅剩下包括化學去勢在內的性衝動藥物治療。

►韓戀童淫魔性侵12人！ 關15年「出獄前1天」被法院判：繼續關

►「第二變態」戀童淫魔將出獄！曾開車性侵9歲女童 受害者達12人

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》