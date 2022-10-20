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辣妹和軍人開房間！同袍被控接力性侵　喊冤：她全裸躺床上先碰我

▲▼現役軍人胡永棋涉性侵案獲不起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡姓現役軍人被控一邊性侵一邊拿手機偷拍，因查無犯罪事證，獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

胡姓現役軍人和劉姓同袍休假去夜店玩，認識20多歲的小菲(化名)，當晚劉男和小菲到飯店開房間嘿咻，之後小菲獨自留在房內睡覺，突然驚醒發現胡男不知何時闖進房間，正在性侵並拿著手機拍她，胡男挨告解釋，因房間無法反鎖，他才進房陪伴確保小菲安全，而全裸的小菲先觸碰他，他獲得同意才發生關係，台北地檢署20日處分胡男不起訴。

小菲指控，她在4月間某日到台北市信義區夜店玩樂時，認識了胡男與劉男，後來她和劉男一起到大安區開房間，胡男一開始有陪著進房，但隨後就離開，而她和劉男發生關係後睡著，再次醒來就看著胡男正對她性侵，還拿著手機在攝影。事後小菲用IG私訊胡男，痛罵「你們這群廢物」，胡男卻毫不理會，因此決定訴諸司法，控告胡男涉嫌偷拍妨害秘密等罪。

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲胡男解釋進房間時，女子全身赤裸躺床上，經女子同意後才發生性關係。（示意圖／Pixabay）

檢察官指揮台北憲兵隊展開搜索約談，劉男和胡男否認有性交易，劉男證稱，當時他和小菲先到飯店，小菲還說要找胡男一起去，所以他們等到胡男會合後，才一起上樓進房間，胡男雖然先離開，但因為這個飯店房間的門無法反鎖，劉男因有事要離開，通知胡男去幫忙看著小菲，以免發生意外。

胡男則辯稱，他第1次進房間時，只是上個廁所，順便清洗弄髒的包包，離開後接到劉男通知才又折回飯店，當時門的確沒鎖，他一進房，就看見小菲全裸躺在床上，他在床邊和小菲聊天，因為小菲先碰了他，他一時性起詢問小菲意願，經同意後才發生關係。

針對拿起手機一事，胡男則解釋是為了要看時間，否認偷拍，檢察官查扣手機勘驗查無相關事證，加上小菲經傳喚未出庭協助釐清案情，全案最後以查無犯罪事證，罪嫌不足等理由，處分不起訴胡男。

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