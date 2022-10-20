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柯志恩提5項客家政見接軌國際　加碼客語認證獎勵

▲▼2022九合一大選,2022高雄市長,2022高雄市。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩發布五項客家政見。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日召開「串聯文化新希望高雄客家要啟航」記者會，發布五項客家政見。會中邀請國民黨高雄市客籍議員鍾易仲、黃香菽、市議員林義迪參與，共同宣示要讓高雄客家文化與國際接軌、強化客語認證、深化客語教育，同時加值客庄產業、促進客家族群融合。

柯志恩表示，高雄有40萬7千多的客家人口，更擁有百年歷史的客家文化。然而，目前高雄客家政策大多侷限在個別據點，尚未有效擴展至社會面。雖然以美濃為代表的客庄文化保存較為完善，但在都會區當中，由於居住分散，不僅文化與風俗習慣無法完整串連與傳承，客語聽說能力也逐漸在流失當中，相當可惜。

柯志恩提到，為了串連鳳山、三民等都會區客庄文化，她將導入常態性客家特色活動，打造一系列節慶體驗活動，達成「一客庄一亮點」的目標，以深化都會區客庄連結。此外，為了讓高雄客家文化能走向國際，與全球客家文化接軌，柯志恩更宣示爭取在高雄舉辦下屆「世界客家博覽會」，邀請世界客家社群來到高雄，讓更多人認識高雄客家文化的美。

為了活絡客庄產業，柯志恩更提出包括：推動客庄深度旅遊、協助客家新創企業集資、打造高雄客庄農業品牌、扶植在地客家音樂人才等政策，從觀光、新創、農業、文化四大面向為客庄產業及人才加值。

在客語教育方面，柯志恩強調數位學習與師資的重要性，她將透過建置「客語數位學習網」為客語學習注入創新且便利的學習環境；在客語家庭部分，由於目前僅有幼兒園會定期舉辦活動，她將規劃於國中小定期舉辦客語傳承和推廣活動，以提升孩子及家庭成員間客語溝通的機會。同時擴大客語師資培訓，透過「在職進修」、「開設學分班」等方式，強化客語教師職能，落實客華雙語教學。

▲▼2022九合一大選,2022高雄市長,2022高雄市。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲為吸引更多人學習客語，將加碼客語認證獎勵。

另外，為吸引更多人學習客語，提高客語報考及流通率，柯志恩將加碼客語認證獎勵，只要通過初級給1500元、中級2500元、中高級3500元、高級5000元。而教師通過認證，除敘獎外，只要參加初級認證就給予半天補休，其餘級別核給一日補休，並全額補助報名費。

最後，柯志恩承諾將在美濃地區設立客家事務委員會第二辦公室，以宣示對於美濃客庄百年歷史的重視，以利當地及週邊客家文化的保存，讓客庄文化資產得以永續傳承。
 

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