萬華警臨檢槍擊現場旁麻將協會　見菸灰缸開罰...他喊：有夠衰

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在19日晚上發生2起槍擊案件，警方在20日也立刻安排西門町擴大臨檢，主要針對發生槍擊案的漢口街商辦大樓為重點，警方前往案發樓層旁的麻將協會，雖然沒有查到不法賭博行為，但現場有免洗杯當菸灰缸，立刻以菸害防制法告發，被罰民眾得知因槍擊案大臨檢，也喃喃自語「有夠倒楣」。

萬華區19日接連爆發槍擊案件，主要因為萬國幫要角邱國隆，對同門兄弟洪清正心生不滿，所以才會持槍洩憤，最後發生大規模對峙圍捕，邱國隆雖然在事後釋放人質，於包圍警力面前自戕身亡，但北市警方不敢大意，馬上安排大動作臨檢勤務，針對北市各分局轄內場所進行掃蕩臨檢。

▲警方大動作臨檢發生槍擊的漢口街商業大樓，臨檢麻將協會時發現有人菸灰缸立即開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局在20日安排擴大臨檢，針對轄內棋牌社、阿公店、舞廳共42處進行盤查，而邱國隆槍殺洪清正的辦公大樓也成為臨檢重點單位，警方前往案發旁的麻將協會稽查，大批警力讓現場打麻將的民眾嚇了一跳，警方當場並沒有查獲賭博，但有客人在桌上利用免洗杯當菸灰缸。

警方見狀也立刻開罰，直接依違法菸害防制法告發，最後可以處2千至1萬元以下罰鍰，現場客人感到相當無言，最後得知因為槍擊案發生地點就在隔壁，也難怪警方大動作臨檢，最後只能自認倒楣收下罰單。

▲萬國幫角頭邱國隆前往漢口街大樓朝同門兄弟開槍，警方也接著擴大臨檢維護治安。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，北市警局各分局，將針對幫派聚集場所，積極的進行蒐證，另外也將偵辦組織犯罪案件，淨化選前轄區治安。