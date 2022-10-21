萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區19日晚上發生槍擊案件，槍手挾持人質僵持1小時才放人，最後舉槍自戕，當時首波4名警員趕往，到場後槍手就先開槍，其中1名警員要確認嫌犯位置時，槍手就開第2槍打中警員右大腿，立即由救護車送往醫院，受傷後北市長柯文哲、警政署長黃明昭等人也趕往慰問。

萬國幫要角邱國隆，在19日前往萬華漢口街一棟商辦大樓朝2人狂轟19槍後，又轉往青山宮朝副主委許文旭開槍，最後挾持許的4名親友在飲料店與警方僵持對峙，僵持1小時後釋放人質，邱國隆也在包圍警力之下開槍自戕，當場已經沒有呼吸心跳，由警消送醫搶救後仍不治。

▲警員王友廷第一時間趕往現場，想營救傷者卻被邱國隆擊中右大腿。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時除了洪清正、洪文賓以及許文旭被槍擊，另外還有1名首波抵達的警力王友廷也被邱國隆開槍擊中右大腿，緊急送往醫院救治後，也馬上安排開刀手術，目前仍在病床上休息，北市長柯文哲、警政署長黃明昭以及北市局長楊源明等人，也在第一時間前往關心中槍的警員王友廷。

王友廷指出，當天晚上接獲勤指中心通報，和3名警力前往青山宮的現場，到場後嫌犯就開第一槍，當下找車子當掩護，原本探頭要確認嫌犯位置以便移動位置營救受傷的青山宮副主委許文旭，但邱國隆馬上開槍襲擊，第2發就打中他的右大腿。

▲警員王友廷為了營救倒地傷者，被邱國隆開槍右大腿中彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

王友廷表示，原本是要救中槍倒地的青山宮副主委許文旭，到場後就聽到開槍，沒想到最後自己也被開槍擊中，第一時間也打電話向家人報備，感謝各界關心，相信透過台大醫院的技術團隊，能夠治癒腿傷。

27歲的王友廷，在龍山所擔任警員工作，從小對警察父親的崇拜，於是長大後也報考警專，原本在新北市三峽區服務，但是後想增加歷練，所以填缺轉調台北市萬華分局服務，直言「維護社會治安責無旁貸，當下只想營救被害人，並防止嫌犯逃竄危害更多人」。