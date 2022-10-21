「肉搏月賺50萬」她閃婚恩客　才4年忍不住！夫翻出一包套套崩潰

▲32歲老婆想換大房子，竟偷偷招客「重操舊業」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「故事畸形慎入！」一名網友自爆老婆是妓女，兩人從恩客關係到閃婚，婚後老婆也從良在家帶孩子，豈料幸福生活才幾年，老婆以換更大的房子為由，希望能從操舊業，還喊話每月給5萬元當獎金，氣得原PO嗆離婚。正當夫妻倆鬧冷戰時，原PO突然在老婆包包裡翻出保險套，讓他崩潰喊話「該怎麼做？好迷網？」

一名33歲人夫在臉書《靠北婚姻 － 社團討論區》表示，與老婆結婚4年育有1子，而兩人是在「人與人的連結下」認識的，「之前還有自由行時，（老婆）來台灣中南部賺快錢的樓鳳，也就是妓女，平均月收入50萬起跳，在台灣賺了一整年」，而原PO坦言是老婆的「恩客」之一，兩人暈船閃婚後，老婆也答應要展開新生活。

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從事自營商的原PO透露，月營收近400萬元，扣掉房貸、人事開銷後，認為賺得並不多，且名下沒有房產，一家三口住在媽媽名下的房子裡，然而老婆渴望有自己的屋子，便買下重劃區的預售屋，一坪要價64萬元。如今身上有了房貸壓力，老婆認為每個月5萬零用錢不夠，加上孩子去上幼稚園，認為有時間可外出賺錢，便找了一間紓壓養生館的工作。

面試時，養生館老闆掛保證喊話，工作時間朝九晚五，月薪3至4萬元，「無色情+時間自由，可以配合孩子。」於是原PO才點頭答應讓老婆去上班，怎料上了2個月，老婆頻頻喊累不想做，竟萌念重操舊業，還向原PO洗腦，「做個2年之後就能換更大的房子了，要趁現在還年輕趕快去賺這個皮肉錢！」

聞言，原PO當然斷然拒絕，結果老婆開始談條件，除了不再跟拿5萬元生活費，她願意分紅5萬給原PO，如此一來原PO就賺了10萬元。原PO依舊拒絕，氣得撂狠話「去了就離婚 ，我不防礙妳賺錢。」

當下老婆也不願意離婚，直言原PO是獨子，未來能繼承長輩的4000至5000萬的房產，這龐大財產怎能放過，隨後又再度洗腦原PO睜一隻眼閉一隻眼，「我現在年輕，能賺快點賺，就能早點住大又新的房子。」

兩人為此鬧得不可開交，直到某天，原PO在老婆包包裡翻到一大包的保險套、潤滑劑與一次性牙刷牙膏組，當下讓他崩潰了，「我才知道...她早就重操舊業，她現在只是想換到客源更多，抽成更高的店...我現在腦袋一遍空白，我一直想離婚，但是我自己從小單親」，不想兒子也過著單親生活。

對此，原PO自認有兩條路可走，「一是妥協，當做她去當上班族，我們的家庭還在，表面上我兒子還有正常家庭；二是走法律途徑，打官司互相傷害也傷害孩子... 我該怎麼做？我真的好迷網？」

▲網友看完也掉下巴了。（圖／翻攝靠北婚姻）

猶如八點檔的劇情曝光後，引發網友紛紛看傻直呼，「你們兩個太不可思議了，一個是願意娶妓女，一個是結了婚還要回去當妓女，是我太保守嗎，我覺得很像演八點檔的戲」、「哇塞，傾國傾城之姿嗎？月收入50萬以上」、「怪自己暈，她就是那個世界的人了，改不了快分開」、「第三條路：把省下賺的10萬拿來養小三」、「月收入50萬好強大喔，一次三千，每天都要六七個欸，是機器人嗎，這麼高強度的健身也可以」。