小資女神策略「買房一次付清」！25歲直接退休爽歪　網點實情搖頭

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省鶴崗市近年來以房價低到「白菜價」聞名。近日，「女子逃離大城市去鶴崗全款1.5萬（人民幣，約新台幣6.68萬元）買房定居」引起網路熱議。一25歲的趙姓女生為逃離大都市，在鶴崗花1.5萬元買房定居。她大讚，本來準備躺平，卻意外開啟幸福生活。

據《新黃河》報導，當事人趙女表示，今年25歲，職業是畫師，原本在南京租房工作，覺得生活壓力比較大，了解到鶴崗的生活成本較低後，便去了鶴崗買房安家，工作性質是在家辦公，能收快遞和外賣就夠了，沒有房貸也讓生活很輕鬆。

她表示，本來準備躺平，卻意外開啟了幸福生活，來到鶴崗後，她買了46平方公尺（約13坪）的房子現金一次付清，又花了不到5萬元（人民幣，下同）進行了全屋裝修。

▲趙女曬出自己的新房。（圖／翻攝自影片）

最讓她意外的是，只花1000元（約新台幣4452元）就請到了保母，生活質量有了極大提升。

趙女透露，自己的工作完全在線上進行，白天基本用來睡覺，保母晚上8點到做一頓飯給她，順便打掃衛生收拾屋子，她自己則開始工作。目前，她十分滿意自己這次移居決定。

許多網友羨慕表示，「不比北上廣香嗎？有工作，哪里都能住」、「鶴崗不算偏遠吧，而且很漂亮，周圍都是美景茶園高山流水峽谷，去過一次，說實話，著實美麗喜歡，太羡慕這個姐妹了」。但也有網友點出關鍵搖頭，「這種生活方式的前提，是你能夠不用上班居家就能獲得穩定的收入，同時也不考慮社交和未來孩子的教育。否則房子再便宜，也不會吸引人們長期居住的。」