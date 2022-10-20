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表揚績優義務勞務機構　南檢辦業務聯繫座談

▲台南地檢署辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實義務勞務業務之推動與執行，台南地檢署於10月19日上午10時，於9樓大禮堂辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。

葉淑文檢察長表示，台南地檢署依據檢察機關遴選辦理緩起訴處分義務勞務執行機關(構)作業規定，持續維持義務勞務之運作，定期辦理業務聯繫座談暨相關遴聘事宜。

▲台南地檢署辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉淑文檢察長親自表揚執行績優社會勞動機關（構），頒發獎狀予和平社區發展協會等16個機關（構），同時更感謝與會出席之義務勞務執行機關（構）督導的充分配合和盡心協助，也勉勵機構督導們繼續秉持初衷，與南檢共同推動義務勞務制度，落實督核管理機制，務使義務勞務制度更臻完善。

葉淑文檢察長進一步表示，義務勞務制度是讓犯下微罪的被告，能以社區服務的方式，代替刑罰來反省自己所做的錯事，除了能讓被告避免入監執行，尚能兼顧家庭功能與維持經濟穩定，還能讓公益團體、機關（構）等單位得到人力補充之服務，這樣共創三贏的機制，實為柔性司法精神的具體展現。

▲台南地檢署辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座談前由葉怡礽觀護人特別向機構督導說明「義務勞務執行作業規定」以及實務上表格填載之應注意細節；緊接則由執行檢察官彭盛智，就「義務勞務機構執行規範及應注意之安全事項」進一步具體說明並提醒執行督導安排勞務工作時，應評估勞務風險與防止意外；最後是彭盛智檢察官與主任觀護人陳素玉一同主持「業務聯繫問題交流」座談。

▲台南地檢署辦理「2022年度義務勞務執行機構業務聯繫座談暨表揚大會」，葉淑文檢察長感謝各勞務機構，勉力協助台南地檢署推動「義務勞務」制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場出席參加業務聯繫機關（構）總計36個，與會機構督導熱烈參與討論並就執行面問題與執行困境等提出意見，經過充分討論、意見交換，最後南檢將書面決議與會議紀錄供日後實務運作時之依循。

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