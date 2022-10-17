影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

▲台南地檢署結合移民署南區事務大隊台南市第一、二服務站、台南市專勤隊及台南市佳田社區關懷協會，辦理「彩繪風箏反賄選宣導」活動，並進行反賄宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年地方公職人員選舉即將於11月26日舉辦，台南地區本次議員及里長部分參選登記遠超過應選人數一倍，選情激烈，參選人爭取選民支持無不卯足全力，而其中國內新住民人口逐年增長，更是年底九合一地方選舉不可忽略的關鍵選票之一。

截至2022年9月底止，台南市新住民人數已超過35000人，而取得身分證成為「首投族」人數也逐年增加，新住民平時常有姐妹或同鄉小團體聚會，相互分享與地方民代接觸的看法，對於基層議員、村里長選舉，極可能成為左右選舉結果的關鍵因素。台灣台南地方檢察署與內政部移民署特別呼籲新住民朋友踴躍行使公民權，珍惜手中神聖的一票。

台南地檢署結合移民署南區事務大隊台南市第一、二服務站、台南市專勤隊及社團法人台南市佳田社區關懷協會，於16日在後壁區嘉田嘉民聯合活動中心配合多元文化節辦理「彩繪風箏反賄選宣導」活動，透過彩繪風箏、法令及實務解說等方式，提升新住民的反賄選意識，同時也鼓勵新住民成為反賄新力量，如有發現疑似賄選等情事，請立即撥打檢舉專線0800-024099，共同守護乾淨選風。

活動當天有許多新住民朋友攜家帶眷熱情捧場，現場邀請台南地檢署羅瑞昌檢察官以親切的閩南語介紹法令及生活案例，向新住民說明賄選態樣，包括買票、招待旅遊、飲宴、送禮或走路工等，都是賄選行為，也提醒新住民辨識網路假訊息，並秉持「不製造、不轉傳、不相信」三不原則，切勿讓有心人士透過網路達到影響選舉的目的。

另有風箏職人黃常榮老師指導新住民發揮創意，從裁紙、接骨、綁紮，動手完成專屬自己的風箏。接著新住民以「風箏說故事」的方式彩繪反賄選主題，有的在風箏畫上各國傳統服飾的新住民對著鈔票說NO，代表「拒絕賄選不分你我」；有的則畫九天玄女、包青天，象徵「舉頭三尺有神明」及「眾神護台灣」；也有畫「三隻小豬」因為買票和賣票而穿著囚衣入監，十分吸睛。