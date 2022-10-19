遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

▲屏東臭豆腐店遭顧客留下負評。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺、陳崑福／屏東報導

屏東一家臭豆腐店日前遭網友在google評論寫下，「有淡淡的化學藥劑氨味」，店家看到評論氣炸了，嚴正聲明絕無使用化學藥劑，並且到派出所提告妨害名譽。店家也發文抨擊顧客惡意誹謗，呼籲同業遇到類似狀況不要吃悶虧，不必忍受這種羞辱。

店家日前於《爆料公社》發文表示，如果有店家像我們一樣，被顧客在沒有查證、沒有實際證據的情況下，直接在google地圖的店家專頁裡惡意予以負評誹謗，以文字敘述明確指出本店臭豆腐有「化學藥劑氨粉的味道」，遇到這種事情，真的不要自己吃悶虧，要提出刑事訴訟保護自己，不必去忍受這種羞辱。

▲店家看到評論氣炸，聲明絕無使用化學藥劑。（圖／翻攝自爆料公社）

而據店家公布資料，原來是有一名顧客在店家的google商家留下負面評論。內文稱「尚可。20221013在吃一份大份的，怎覺得有淡淡的化學藥劑氨味。希望是我味蕾問題～體驗不佳，滿腦疑問？？？？？還是不要再買了吧！」

店家看到評論後氣炸，在留言底下嚴正聲明，「保證絕無使用化學藥劑氨粉做為浸泡豆腐的原料。」店家也強調，該名顧客沒有查證，且在沒有實際證據的情況下，於google地圖店家直接予以負評，並以文字敘述指出本店臭豆腐有「化學藥劑氨粉的味道」，此公開評論已造成商譽嚴重受損，為捍衛經營8年的商譽，已截圖蒐證並到派出所完成報案程序，並提告妨害名譽。

▲店家看到評論氣炸，到派出所提告。（圖／翻攝自爆料公社）

店家表示，發現這位網友以前舊的評論裡面，還有數家餐飲業者遭到他以負評霸凌，「可能只有我們直接報案提告，雖然這次他嚇到刪帳號，不管最後警察能不能查的到，店家都必須要捍衛自己的權益，因為google地圖的商家評論是單向的，不是雙向的，店家很容易被人霸凌，就算你很誠懇的回覆他，他理不理你，又是另外一回事。」

店家強調，「好不好吃，純粹是個人感覺」，但是誹謗是違法的，不要在網路上放個屁當沒事。

警方證實，店家已於10月17日到派出所提告妨害名譽，警方依規定受理，依法偵辦。