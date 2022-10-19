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社會 社會焦點 保障人權

法拍屋點交驚見白骨！報警氣爆又見焦屍　高大成曝1疑點

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣內埔鄉嘉應路一處透天厝民宅遭法拍，新屋主在點交時驚見屋內有白骨，嚇得趕緊報警，沒想到警消人員到場之後，現場又發生氣爆，等到火勢撲滅，屋內除了一具白骨之外，還發現一具女性焦屍。有鄰居透露，該戶原本住著一對夫妻，印象中半年前還有看過男主人；但法醫高大成認為，成人遺體在室內環境要達到完全白骨化，至少需要5、6年的時間，與街坊說法不符。

▲▼法拍屋交屋見白骨驚報警。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

▲消防人員打算破門而入。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供，下同。）

屏東縣內埔警分局17日下午6時許接獲民眾報案，聲稱在內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨。警方到場後，報案人表示，自己是該屋的法拍得標主，當日過來找原屋主點交房屋，看到屋內有電燈亮著，二樓窗戶沒有關上，但大聲呼喊都沒有獲得回應，這才爬上二樓一探究竟，沒想到卻在屋內床上看見一句白骨，嚇得趕緊報案。

▲▼法拍屋交屋見白骨驚報警。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

▲鄰居透露，該戶的原屋主是一對夫妻。

警消人員聽完報案人的描述，決定破門進入屋內檢查，這時三樓突然發生氣爆，室內竄出火光，消防人員立即拉起水線灌救，等到火勢撲滅後，才在屋內二樓床上發現一具白骨（男性），三樓也發現一具女性焦屍，現場陳設擺放整齊，沒有打鬥痕跡，未發現遺書和相關身分證明文件。

根據《聯合新聞網》報導，鄰居透露，該戶原本住著一對年約3、40的夫妻，平時看起來並無異狀，但鮮少與他人互動，大約半年前還有人見過男主人，不明白為何會發生這樣的事情；法醫高大成則認為，因為不知道白骨化的程度，所以無法推測死亡時間，不過，通常成人遺體在室內環境要達到完全白骨化，至少需要5、6年的時間，這顯然與街坊鄰居的說法不符。

目前，警方已報請屏東地檢署擇日進行相驗，同時持續追查釐清死者的身分及死因，詳細的案情仍有待進一步調查。

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