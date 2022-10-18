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社會 社會焦點 保障人權

法拍屋點交驚見白骨！往上一樓還有焦屍　得標主嚇傻報警

▲▼ 。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

▲法拍屋點交時見白骨，得標主嚇得報警，沒想到除了白骨還有焦屍。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

買下法拍屋想要找原屋主點交，沒想到在屋內看到白骨嚇得報警，警消到場後屋內詭異竄火光，消防人員將火勢撲滅，進入屋內除了發現白骨還驚見焦屍一具。據了解，白骨是男性，焦屍是女性，兩人身分警方調查中。

屏東縣政府警察局內埔分局111年10月17日18時許接獲民眾報案，稱於內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，警消獲報後到場拉起封鎖線。

據了解，報案人向警方表示係該屋法拍得標主，到該處想找原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，於是爬梯上二樓朝屋內查看，瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，這才嚇得報警。

▲▼ 。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

▲法拍屋點交時見白骨，得標主嚇得報警，沒想到除了白骨還有焦屍。（圖／屏東縣政府警察局內埔分局提供）

警消人員聽完後決定破門進入一探究竟，正當準備破門進入時，三樓室內突竄火光，消防人員立即拉起水線灌救，將火勢即時撲滅，並進入屋內發現二樓床上躺臥白骨一具、再上三樓亦發現焦屍一具。

調查後現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，也沒發現相關身份證明文件，也沒有打鬥痕跡，依法先報請屏東地檢署相驗，後續內埔警分局持續釐清死者身份及死因。白骨是男性，焦屍是女性，兩人身分、是否為被拍賣的屋主，警方還在調查。

內埔警分局長莊順智表示，警方會全力釐清死者身份，並追查死因，亦呼籲民眾珍惜生命，有困難可向警方求助或由警方轉介相關單位、團體協助解決困境。

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