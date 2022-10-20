徐定禎喊「拒絕炒地皮」　反遭邱顯智爆料：競總執行長是炒地狀元

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院民進黨團與民進黨苗栗縣長參選人徐定禎昨日召開記者會，質疑無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦坐擁159筆土地，呼籲苗栗選民拒絕炒作土地的候選人。對此，時代力量立委邱顯智19日指控，徐定禎競選總部執行長鄭宏輝為「炒地狀元」，其炒地團不止炒新竹，還一路炒到苗栗頭份，建議徐定禎立即撤除鄭宏輝的競總執行長職位，以堅定自己反對政治人物炒地皮的立場。

邱顯智認為，徐定禎未提出鍾東錦涉及炒地的證據，且依照同樣邏輯，如果「土地估價師」徐定禎當選縣長，搭配競選總部執行長「炒地狀元」鄭宏輝，更可以完美配合，在苗栗大炒特炒。

邱顯智表示，時代力量在2019年揭露鄭宏輝虛灌人頭控制重劃會後，當時的時代力量苗栗縣議員、現任徐定禎發言人曾玟學也發文抨擊，鄭宏輝炒地團不止炒新竹，還一路炒到苗栗頭份。

邱顯智說，這個案子源自2008年的「變更高速公路頭份交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）」，過程中台灣動物研究所陳情台糖產業設施已遷離專用區，建議將「台糖畜產專用區」變更為「產業專用區」。但因「台糖畜產專用區」包含私人地主，苗栗縣都委會要求台灣動物研究所（現農業科技研究院）與台糖公司先徵詢私人地主。

邱顯智補充，變更案還要籌措開發財源，內政部都委會先把這案列於第一階段的「另案報請核定變更計畫」，意思就是說，你們先去弄看看，談得成再納入。

邱顯智表示，2013年3月，第一階段變更特定區計畫實施後的6個月，炒地集團登場了；2013年9月，炒地集團開始收購變更範圍內私人畜產專用區及農業區土地，這些地主包括鄭宏輝父親鄭清標、鄭宏輝母親林麗華、鄭宏輝配偶陳姿伶、前新竹縣副議長林為洲辦公室主任許明益等人，「他們整合了台糖公司、台灣動物研究所以及農業科技園研究等公私地主，共同研擬土地變更計畫，代表申請人即為許明益。」

「苗栗縣都委會在2016年底同意變更計畫後，炒地集團開始辦理市地重劃程序，陸續在2017年到2018年成立重劃籌備會、劃定範圍，並且通過重劃草案。」邱顯智說，炒地集團在台糖、動科所持有大面積土地的情況下，輕鬆跨過人數與面積過半的門檻，主導整個重劃會，內政部都委會在2019年同意該案，苗栗縣政府在當年核准實施重劃案。

邱顯智認為，這就是一個消息靈通的炒地集團，與國營事業台糖及政府全資捐助的動物科技研究所共同推動的市地重劃，提升土地價值的案件。依照財務計畫書，本案開發收入高達1.1億，土地價格漲幅超過一倍，鄭宏輝集團至少可從中獲利1000萬，「非常諷刺的是，過去炒作頭份交流道特定區的鄭宏輝集團，現在成為苗栗縣長徐定禎競選團隊的執行長，而徐定禎才在稍早公開表態反對政治人物炒地皮。」

邱顯智痛批，「節節高升的房價讓青年痛苦不堪，政治人物介入炒地更是最大幫兇。但由炒地狀元主導的徐定禎團隊，表態反對政治人物炒地皮是精神錯亂還是把選民當笨蛋？建議徐定禎立即撤除炒地狀元鄭宏輝的競總執行長職位，堅定自己反對政治人物炒地皮的立場！」