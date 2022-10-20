快訊／鍾東錦砂石堆到5樓高！　他曝現場照批：這些人是如何破壞苗栗？

▲鍾東錦砂石產業。（圖／王婉諭辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量、立院民進黨團日前揭露無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦炒地爭議，立委王婉諭、時力苗栗縣長候選人宋國鼎20日召開記者會進一步揭露鍾東錦的砂石產業現場照片，圖中可見河流段的砂石更堆到10幾米高，王婉諭表示，鍾東錦在中港溪、後龍溪、大安溪流域地段，都有砂石場違法使用，反問「如果沒有政治力護航，這些人如何破壞苗栗好山好水？」

王婉諭表示，鍾東錦在中港溪、後龍溪、大安溪流域，都有砂石場違法使用，如果沒有政治力護航，這些人如何破壞苗栗好山好水，知法守法應該是最基本要求，是哪些人哪些集團在破壞苗栗環境，又是哪些人在縱容這樣的作為？少數業者非法使用農地囤積砂石，從經濟部到苗栗縣政府，都應該對違法業者採取行動，保障合法業者權利。

從照片中可看見，卓蘭水廠段砂石堆到數十米高，宋國鼎表示，這些砂石場違法使用的範圍，在地段、登記取得比對上，都與鍾東錦財產申報的土地完全相符。

宋國鼎說明，紫色部分是礦業用地範圍，其他黃色都是農業用地，小部分面積取得工廠登記後，其他部分都屬農牧用地、也是使用作砂石場的範圍。

宋國鼎指出，苗栗縣政府消極開罰、違法放縱，透過裁罰紀錄可以發現，僅2017、19年依照空污法開罰20萬，且違法囤積量從開罰後暴增5倍，想問徐耀昌縣長，針對這些明目張膽的違法事實，作為縣長如何保護苗栗？

宋國鼎表示，南庄部分，苗栗依然有大量土石堆積，對於這些違法使用砂石場，作為角逐苗栗縣長的候選人，鍾東錦有義務跟大家說明。

宋國鼎指出，鍾東錦卓蘭段有23筆土地，其中10筆在財產申報前已經脫手，獅潭鄉桂竹林段，根據土地登記謄本，鍾東錦已經沒有持有這部分土地，卻出現在財產申報上，土地已經多到自己都不知道是不是已經脫手。

王婉諭也質疑鍾東錦，這些場地如果沒有政治、黑金勢力撐腰，如何能夠數十年如一日，任意排放廢水、堆置砂石，完全沒有受到任何約束，合法是縣長應有的基本道德。

王婉諭指出，光是卓蘭水廠段，20萬立方公尺的砂石，這些砂石市值就高達1.5億元，鍾東錦應該對外說明清楚。除非法農地使用外，還有沒有涉及其他不法，這些資料清楚透明，鍾東錦應該立刻回應。

鍾東錦陣營也回應指出，台灣從民國95年開始推動採售分離政策，河川砂石開採都是由政府統一發包，鍾議長早期所從事的砂石業，就是配合政府政策，合乎法令規定的行業，面對大陸禁止天然砂出口到台灣，去蕪存菁後的在地砂石業者，還是國家公共建設的幕後推手，希望時代力量做為一個政黨，應該要充分了解一項產業再做批評，不要隨便用貼標籤的方式，一竿子打翻一船人。

對於時力縣長參選人宋國鼎，鍾東錦陣營也說，宋國鼎議員是一個非常優秀的律師，但身為時代力量的縣長提名人，不應該做為綠色政權的打手，對於他們所提出的砂石場與鍾議長的土地問題，從他們自己提出的空照圖就可以發現，兩者是分開的，非常明確的事實，但他們卻故意連在一起，惡意抹黑、誣陷，令人遺憾。