一夜情後甩砲友...被嗆「有好戲看」　辣媽為兒赴摩鐵慘遭硬上

▲台中一名保全與少婦發生一夜情後，想再見面遭拒，竟恐嚇並性侵對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中林姓保全在交友軟體上認識一名少婦小花（化名），兩人相約見面，並發生性關係，後來林男因小花不想再見他，威脅對方出來談判。小花為顧及幼子安全，答應前往，結果在摩鐵遭對方性侵。台中地院近日審結，依強制性交罪，判處林男1年10月，緩刑3年。

判決書指出，小花透過交友軟體認識了林男，還在見第2次面時發生一夜情，小花事後不想跟林男糾纏，拒絕他的邀約。不料，林男竟傳送訊息恐嚇小花出面，文中寫道「不然...就晚上九點等好戲看」、「也不一定是明天晚上有好戲...也搞不好...是過幾天」。

小花看到訊息後非常害怕，更加不敢去見林男。沒想到，林男竟然在去年9月11日直接到小花家門前，要求她出來談判。小花害怕林男對自己與幼子不利，答應了談判請求，與對方一同前往摩鐵。

兩人到達摩鐵後，林男情緒躁動，要求小花陪睡，在色性大發之下，不理會小花的拒絕與反抗，強脫對方衣服，壓住她的手腳，性侵得逞。

法官認為，林男犯後有坦承犯行，且小花也同意給林男緩刑機會，因此依恐嚇罪判林男拘役20日、強制性交罪判林男1年10月，均緩刑3年，此外他還要提供150小時義務勞務，參加法治教育3場，仍可上訴。