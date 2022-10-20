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樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　取消2航班影響349人

▲▼樂桃航空。（圖／取自樂桃航空臉書）

▲樂桃航空19日出現一名副機師未攜帶執照便執飛航班。（圖／取自樂桃航空臉書）

記者王佩翊／編譯

日本樂桃航空一名副機師19日在未攜帶飛行執照與體檢及格證的狀態下執飛航班，而受此影響，後續2班原本由他執飛的航班也被迫取消，影響約394名旅客。根據樂桃內部規定，機師與副機師在起飛前應該互相檢查是否攜帶應帶文件與證照。樂桃稱，將持續調查詳細事發經過，此案也已通報國土交通省航空局。

根據《讀賣電視台》報導，樂桃航空一名30多歲的副機師19日上午負責執飛由關西出發前往仙台的航班時，未依規定攜帶飛行執照與體檢合格證，然而他與機師兩人都沒有發現缺少證照，便直接起飛。而根據日本航空法規定，機師與副機師在執行航務時，應義務攜帶相關證照。

該航班起飛後，樂桃的另一名員工才在關西機場的樂桃事務所內，發現該名副機師遺留下的飛行執照與體檢及格證。航班降落仙台機場後，經副機師本人檢查，才發現的確沒有攜帶到飛行執照與體檢及格證便執飛航班。

根據樂桃航空內部規定，機師與副機師在起飛前必須互相檢查是否有攜帶相關證照，然而卻仍然發生未持執照就執飛的事件。樂桃目前已經介入調查，以釐清詳細的事發經過與責任歸屬，並且將此案向上呈報至國土交通省航空局。

受到此事件影響，原本預定要由該機師執飛的後續2航班因此取消，共計349人受到影響，其中部分旅客接受樂桃協調轉搭其他航班，剩餘旅客則是選擇退費。

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