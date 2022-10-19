北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！寧願花20倍月薪　也要看降落傘迫降

▲《愛的迫降》成為最受北韓民眾歡迎的南韓電視劇。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）對於內部居民的思想管控愈加嚴格，國內甚至頒布《反動思想文化牌擊法》，禁止民眾接觸外部非法傳入的影視情報，違者恐被送進政治犯收容所。一項調查報告出，北韓民眾最愛的南韓電視劇是《愛的迫降》，就算破費20倍的月薪也只能收看8集的內容，也覺得在所不惜。

根據韓媒《中央日報》，南韓境內一間對北韓民營宣傳機構《國民統一廣播》今（19）日發佈昨（18）日在討論會上所進行的一項實況調查，調查對象為來自北韓的50名居民，針對北韓境內收視鏡外情報資訊的媒體環境與實況進行調查。

首先，在北韓頒布《反動文化思想排擊法》後，有16%受訪者（7名）表示曾被送進管理所隔離、55%受訪者（24名）被安排至教化所、46%受訪者（20名）則表示曾被送去做苦力。

至於在這50名受訪者中，高達49人表示曾接觸來自包括南韓在內的國外影視作品，其中有96%的受訪者（48人）表示曾接觸南韓的電視劇或電影、84%的受訪者（42人）則接觸來自中國的影視作品，而曾接觸南韓歌手的演唱會影片或紀錄片則各占比率為68%（34人）、40%（20人）。

另外，由玄彬、孫藝珍主演的南韓電視劇《愛的迫降》至今為止仍在北韓民眾心目中占有舉足輕重的地位，受到最多人歡迎，其次為《Penthouse上流戰爭》、《魷魚遊戲》等；在南韓電影方面則是《大叔》、《寄生上流》。

尤其是總共16集的《愛的迫降》，目前在北韓境內僅流傳8集的份量，且若要一次收看8集須得繳交9至10萬多元的朝鮮幣，目前北韓平均月薪為5000朝鮮幣，收看8集所需要的費用等於是每個月月薪的20倍。

而目前在北韓最廣受歡迎的南韓歌曲依序為《石頭島》（바위섬）、《早晨露珠》（아침이슬）、《愛的迷宮》（사랑의 미로）、《朋友》（친구）、《直到現在》（이제서야），至於人氣偶像防彈少年團的歌曲僅排行第6。