南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

▲南韓海軍「孫元一級潛艦」（KSS II）傳出9艘都有重大瑕疵。（圖／取自南韓海軍官網）

記者張寧倢／編譯

南韓國會議員提出一份報告稱，韓國海軍（ROKN）所擁有的9艘「孫元一級潛艦」（KSS II）全數都發現重大瑕疵，對於嚴重仰賴這些潛艦的南韓潛艇部隊而言是一大打擊。事實上，去年就有一艘KSS II艦故障，傳出韓國海軍未事先進行必要維修就進行部署，並繼續操作這些船艦。

根據「Navy News」報導，南韓今年早前曾傳出有3艘KSS II潛艦系統出現問題，去年1月第三艘KSS II艦「安重根號」（SS-075）還因為逆變器模塊突然故障擱淺在海上，不得不被拖回岸邊檢修。如今，南韓國民力量黨國會議員申元植提出報告稱，韓國海軍這一系列共9艘由德國214級潛艦改良的KSS II艦全都有類似瑕疵，問題遠比預想的更加嚴重。

申元植表示，其中7艘KSS II艦的逆變器模塊的電纜出現缺陷，另外2艘則是逆變器模塊本身就有「功能性缺陷」。這些由德國西門子公司生產的逆變器模塊，是潛艇推進系統中的關鍵零件，每艘都各自安裝了12件模塊。

▲南韓海軍第8艘KSS II艦「李範奭號」（ROKS Lee Beom Seok）2016年11月8日首次下水。（圖／取自南韓海軍官網）

更糟糕的是，有關電纜瑕疵的確切原因仍未可知，而南韓部署這7艘潛艦之前，並未進行必要維修。申元植說，「韓國海軍在沒弄清楚原因的情況下繼續操作這些船隻，就好像推進系統毫無問題一樣。」他補充，由於電纜有3層保護層，很可能是外部塗層解聚合作用所導致的，而非電纜本身結構問題，不過可能還有生鏽、冷卻系統洩漏等其他的問題。

負責國防工業採購計畫的南韓防衛事業廳已向西門子公司支付71億韓元（逾新台幣1.5億元）的維修費，包含運送具瑕疵的模塊至德國的時間在內，估計每維修一艘KSS II艦就得耗時6個月，這對於目前南韓潛艇部隊而言，很可能在未來幾年內的戰備狀態都會受到負面影響。南韓當局將此事歸咎於前任政府，但有部分觀察人士認為，尹錫悅政府應該擔起責任，別再轉移焦點。

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