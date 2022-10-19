　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

▲▼南韓海軍第8艘「孫元一級潛艦」（KSS II）李範奭號（ROKS Lee Beom Seok）2016年11月8日首次下水。（圖／取自南韓海軍官網）

▲南韓海軍「孫元一級潛艦」（KSS II）傳出9艘都有重大瑕疵。（圖／取自南韓海軍官網）

記者張寧倢／編譯

南韓國會議員提出一份報告稱，韓國海軍（ROKN）所擁有的9艘「孫元一級潛艦」（KSS II）全數都發現重大瑕疵，對於嚴重仰賴這些潛艦的南韓潛艇部隊而言是一大打擊。事實上，去年就有一艘KSS II艦故障，傳出韓國海軍未事先進行必要維修就進行部署，並繼續操作這些船艦。

根據「Navy News」報導，南韓今年早前曾傳出有3艘KSS II潛艦系統出現問題，去年1月第三艘KSS II艦「安重根號」（SS-075）還因為逆變器模塊突然故障擱淺在海上，不得不被拖回岸邊檢修。如今，南韓國民力量黨國會議員申元植提出報告稱，韓國海軍這一系列共9艘由德國214級潛艦改良的KSS II艦全都有類似瑕疵，問題遠比預想的更加嚴重。

申元植表示，其中7艘KSS II艦的逆變器模塊的電纜出現缺陷，另外2艘則是逆變器模塊本身就有「功能性缺陷」。這些由德國西門子公司生產的逆變器模塊，是潛艇推進系統中的關鍵零件，每艘都各自安裝了12件模塊。

▲▼南韓海軍第8艘「孫元一級潛艦」（KSS II）李範奭號（ROKS Lee Beom Seok）2016年11月8日首次下水。（圖／取自南韓海軍官網）

▲南韓海軍第8艘KSS II艦「李範奭號」（ROKS Lee Beom Seok）2016年11月8日首次下水。（圖／取自南韓海軍官網）

更糟糕的是，有關電纜瑕疵的確切原因仍未可知，而南韓部署這7艘潛艦之前，並未進行必要維修。申元植說，「韓國海軍在沒弄清楚原因的情況下繼續操作這些船隻，就好像推進系統毫無問題一樣。」他補充，由於電纜有3層保護層，很可能是外部塗層解聚合作用所導致的，而非電纜本身結構問題，不過可能還有生鏽、冷卻系統洩漏等其他的問題。

負責國防工業採購計畫的南韓防衛事業廳已向西門子公司支付71億韓元（逾新台幣1.5億元）的維修費，包含運送具瑕疵的模塊至德國的時間在內，估計每維修一艘KSS II艦就得耗時6個月，這對於目前南韓潛艇部隊而言，很可能在未來幾年內的戰備狀態都會受到負面影響。南韓當局將此事歸咎於前任政府，但有部分觀察人士認為，尹錫悅政府應該擔起責任，別再轉移焦點。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」近照曝
快訊／還是無法選議員！謝和弦怒嗆：2024立委選舉見
300萬拍到透天厝秒變雙屍凶宅！　得主無奈說話了
快訊／陳昭榮離婚時間點撞拆夥「螢幕情侶」　葉全真回應了
台南「孤輪飆仔團」慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊
陽光只露臉2天！　雨彈最猛烈時間曝
謝和弦求翻盤吞敗　法院判決理由曝
別再揉眼睛！　她一檢查發現「30根眼睫毛」卡眼瞼
快訊／謝和弦爭參選資格提告　法院火速裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

魏鳳和表態「聽從習近平指揮」：時刻準備打仗　捍衛國家主權

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」　無視西方壓力

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克里姆林宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國「核武」保護

烏克蘭換俘喜迎108名婦女　另有2人堅持留在俄羅斯

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

魏鳳和表態「聽從習近平指揮」：時刻準備打仗　捍衛國家主權

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」　無視西方壓力

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克里姆林宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國「核武」保護

烏克蘭換俘喜迎108名婦女　另有2人堅持留在俄羅斯

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

吳霏親解釋「與艾薇真實關係」　理想型是TWICE成員！

《原子少年》登PLG職籃開幕戰　Ozone成勇士主場表演嘉賓

2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

遞狀遭法院駁回！　謝和弦斥「理由太瞎」再抗告：2024立委選舉見

金萌獎搶票中！「照騙集團」藍貓公車衝第一　搗蛋汪、大叔喵緊追

忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」…近照網認不出

張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

陳品捷下周歸隊　味全新洋投後天初登板

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

軍武熱門新聞

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」

魏鳳和：時刻準備打仗　堅決捍衛國家主權

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國核武保護

108烏克蘭女換俘獲釋　另2人留俄

第三次世界大戰　日本先對這國下手

女兵為何免教召？國防部低調曝原因

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

台灣曾計畫用IDF載彈核爆大陸？

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

國軍只會打靶太少　前美軍士官：美軍菜鳥就打2000發

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」

更多熱門

相關新聞

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！20倍月薪看迫降

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！20倍月薪看迫降

北韓（朝鮮）對於內部居民的思想管控愈加嚴格，國內甚至頒布《反動思想文化牌擊法》，禁止民眾接觸外部非法傳入的影視情報，違者恐被送進政治犯收容所。一項調查報告出，北韓民眾最愛的南韓電視劇是《愛的迫降》，就算破費20倍的月薪也只能收看8集的內容，也覺得在所不惜。

日擬5年間「擴軍」　遏止北京開戰

日擬5年間「擴軍」　遏止北京開戰

北韓年底前恐試射新型「潛射彈道飛彈」

北韓年底前恐試射新型「潛射彈道飛彈」

北韓砲擊真正意圖曝！為第7次核試驗鋪路

北韓砲擊真正意圖曝！為第7次核試驗鋪路

烏30%電廠被毀！澤倫斯基：與俄已無談判餘地

烏30%電廠被毀！澤倫斯基：與俄已無談判餘地

關鍵字：

南韓韓國海軍潛艦潛艇部隊國際軍武日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面