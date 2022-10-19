日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

▲日經亞洲報導指出，美國正在考慮與台灣聯合生產武器。（圖／國防部提供）



文／中央社

日媒引述3名熟悉內情人士指出，美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，目的在於提升美國設計武器的產能、加速移交，以及強化對中國的嚇阻力。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，一名直接知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士坦言，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

另一名消息人士說，「還得過一些時間才會真正出現變化」，而這個過程有可能持續到2023全年。

內含美國大型國防包商的美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）一名代表說：「雄風二型和三型飛彈是由（台灣）國家中山科學研究院開發，運用若干美國技術進行生產。台灣不管是彈藥或平台，都尚未聯合生產美國的武器。」

咸認過去幾屆美國政府對於聯合生產美製武器的態度謹慎，因為機密資訊有外流風險。

日經亞洲指出，拜登政府考慮透過聯合生產來加快武器移交。一般而言，從美國政府批准軍售到完成交付，得耗費幾年至10年不等的時間。美軍如今認為，中國可能在2027年前掌握奪台能力，這代表台灣加強自衛能力的時間有限。

提供烏克蘭的軍援快速增加，也讓美國更難憑己力滿足全球武器需求。戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）在9月中旬一份報告指出，美國的「刺針」（Stingers）機動式防空系統、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的庫存「有限」。

這兩套系統分別由美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造。

▲ 因為產線排擠，交付給台灣的M109A6帕拉丁型（Paladin）自走砲已延後交付。（圖／達志影像／美聯社）



台灣國防部5月證實，美方因「產線排擠」，已通知對台「M109A6自走砲」軍售交運期程須延至2026年之後，「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

根據日經今年春天取得的美國國會文件，美國政府尚未完成交付2019年7月起批准的至少10宗軍售。

與此同時，拜登政府也在為鼓勵盟邦與夥伴提供台灣安全援助打基礎。日經亞洲得知，拜登政府已開始就提供台灣武器和零組件一事，探詢夥伴的意見。

七大工業國集團（G7）已同意維持台海和平穩定的重要性，一些成員國也表達有意願提供武器給台灣。英國首相特拉斯（Liz Truss）9月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時強調：「我們所有盟邦都必須確保台灣能夠自衛。」法國則曾出售巡防艦和戰機給台灣。

根據英國國際戰略研究所（IISS），2016至2020年間，台灣進口的所有武器都來自美國。