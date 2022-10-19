　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲日經亞洲報導指出，美國正在考慮與台灣聯合生產武器。（圖／國防部提供）

文／中央社

日媒引述3名熟悉內情人士指出，美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，目的在於提升美國設計武器的產能、加速移交，以及強化對中國的嚇阻力。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，一名直接知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士坦言，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

另一名消息人士說，「還得過一些時間才會真正出現變化」，而這個過程有可能持續到2023全年。

內含美國大型國防包商的美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）一名代表說：「雄風二型和三型飛彈是由（台灣）國家中山科學研究院開發，運用若干美國技術進行生產。台灣不管是彈藥或平台，都尚未聯合生產美國的武器。」

咸認過去幾屆美國政府對於聯合生產美製武器的態度謹慎，因為機密資訊有外流風險。

日經亞洲指出，拜登政府考慮透過聯合生產來加快武器移交。一般而言，從美國政府批准軍售到完成交付，得耗費幾年至10年不等的時間。美軍如今認為，中國可能在2027年前掌握奪台能力，這代表台灣加強自衛能力的時間有限。

提供烏克蘭的軍援快速增加，也讓美國更難憑己力滿足全球武器需求。戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）在9月中旬一份報告指出，美國的「刺針」（Stingers）機動式防空系統、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的庫存「有限」。

這兩套系統分別由美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造。

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 因為產線排擠，交付給台灣的M109A6帕拉丁型（Paladin）自走砲已延後交付。（圖／達志影像／美聯社）

台灣國防部5月證實，美方因「產線排擠」，已通知對台「M109A6自走砲」軍售交運期程須延至2026年之後，「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

根據日經今年春天取得的美國國會文件，美國政府尚未完成交付2019年7月起批准的至少10宗軍售。

與此同時，拜登政府也在為鼓勵盟邦與夥伴提供台灣安全援助打基礎。日經亞洲得知，拜登政府已開始就提供台灣武器和零組件一事，探詢夥伴的意見。

七大工業國集團（G7）已同意維持台海和平穩定的重要性，一些成員國也表達有意願提供武器給台灣。英國首相特拉斯（Liz Truss）9月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時強調：「我們所有盟邦都必須確保台灣能夠自衛。」法國則曾出售巡防艦和戰機給台灣。

根據英國國際戰略研究所（IISS），2016至2020年間，台灣進口的所有武器都來自美國。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
爸爸化療結束「突中風跌倒」！展瑞鏡頭前淚崩
萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：談不攏就開槍
右側睡易「罹這癌症」！專家搬研究解答了
快訊／邱姓槍手自轟2槍身亡！臉書訣別女兒　吐露行兇動機
搶除息後最甜！0056零股成交近260萬股　單日跳增逾2倍
梧桐妹躺床美照有亮點！網喊「舅舅快買高領」回應笑翻
每天吃「1類食物18克」癌症風險低45%　乳癌降幅最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

以色列防長：將助烏克蘭發展「防空警報系統」　但不會發送武器

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

魏鳳和表態「聽從習近平指揮」：時刻準備打仗　捍衛國家主權

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」　無視西方壓力

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克里姆林宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國「核武」保護

烏克蘭換俘喜迎108名婦女　另有2人堅持留在俄羅斯

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

以色列防長：將助烏克蘭發展「防空警報系統」　但不會發送武器

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」　成為潛艇部隊一大打擊

魏鳳和表態「聽從習近平指揮」：時刻準備打仗　捍衛國家主權

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」　無視西方壓力

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克里姆林宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國「核武」保護

烏克蘭換俘喜迎108名婦女　另有2人堅持留在俄羅斯

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

世界前十強勁旅大會師！FIBA3X3臺南挑戰賽22日點燃戰火

阿一鮑魚奪4項玉山獎！「冠軍級年菜」首推早鳥價　爽吃四大珍饈

柯瑞超暖！領戒不忘聲援遭關押WNBA球星　「希望她趕快回家」

兄弟準備封王不鬆懈　助總：一場一場來

林應然／防疫不應淪為政治操作　維持戴口罩防疫政策

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

吳鳳將2女兒「溫暖畫面刺肩上」　耗時6小時完成PO網：絕對值得

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！無力淚崩：想假裝什麼都沒發生

TOYOTA「麵包車」規格搶先看！4編成、頂規有TSS　10／26公布售價

被強襲球擊中右腳撐住　鄭凱文忍痛：能貢獻就貢獻

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

軍武熱門新聞

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」

魏鳳和：時刻準備打仗　堅決捍衛國家主權

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」

蘇愷戰機墜民宅釀13死　俄當局：疑技術故障造成

克宮：兼併自烏克蘭4州　將獲俄國核武保護

以色列防長：將助烏克蘭發展「防空警報系統」

日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

108烏克蘭女換俘獲釋　另2人留俄

第三次世界大戰　日本先對這國下手

女兵為何免教召？國防部低調曝原因

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

台灣曾計畫用IDF載彈核爆大陸？

更多熱門

相關新聞

日本再放寬！全球旅遊警示全數清零

日本再放寬！全球旅遊警示全數清零

日本政府外務省有鑑於全球COVID-19疫情整體來說持續趨緩等情況，今天（19日）調降「傳染病危險情報」到最低的等級1，代表過去籲請民眾避免前往的國家或地區，已從76個全數歸零。

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理：非常難過

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理：非常難過

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」

南韓海軍9艘KSS II艦爆有「重大瑕疵」

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！20倍月薪看迫降

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！20倍月薪看迫降

脫衣舞孃在高中跳艷舞　辣妹晃奶片瘋傳　

脫衣舞孃在高中跳艷舞　辣妹晃奶片瘋傳　

關鍵字：

日經亞洲北美要聞日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面