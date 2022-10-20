對業者喊「領養代替購買」被嗆　陳時中：價值是不會變的

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰如火如荼，民進黨參選人陳時中、國民黨蔣萬安以及無黨籍黃珊珊19日晚間先後出席台北市寵物商業同業公會的會員大會，陳在現場致詞時提到「領養代替購買」，引來工會理事長上台嗆聲。對此，陳時中20日受訪表示，「任何場合價值是不會變的」，現在對寵物就是認養代替購買。

▲陳時中今天配戴狗狗圖樣的領帶參加記者會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

陳時中昨天出席活動致詞時提到，「大家將來都是要認養取代購買，整個還是一樣」，但這段立意良善的發言，卻踩到台下業者紅線；台北市寵物商業同業公會理事長陳明進當場嗆聲說，大家都在賣狗，你在台上跟我們說認養代替購買，是不是我們要死給他們看？

對此，陳時中今天上午打著狗狗圖樣的領帶，出席「健康・樂活・共好」寵物政策記者會。他受訪時談及，當然以前他也有養過狗，現在兒子陳彥安也在養狗，兩人會交換心得，現在新興人類對於寵物的價值觀，比起自己年輕人時進步很多，因此要向年輕人多學習。

至於昨天對寵物同業公會稱「領養代替購買」被當場嗆聲一事，陳時中表示，「任何場合價值是不會變的」，現在對寵物來講，就是認養代替購買，當然一定有需要購買的時候，那就一定要跟合法廠商來購買，重要的是，一但養了，那就要認清楚「終養不棄養」，這些都是基本的價值，不會因為場合的不同而有所變更。

陳時中說，對於未來，他當然希望把寵物的產業弄得很蓬勃，例如長照、醫療也可以做，其他包括食物、玩具也好，各面向都要讓寵物被照顧得更好，此外，照顧也是一個非常非常大的產業，讓寵物產業向著健康、光明的方向發展，是大家的期待。