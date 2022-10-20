蔣萬安5大文化政見　預算增至4%、推北市100條文化生態小旅行

▲蔣萬安舉辦「文化城市 台北標誌」文化政策發佈會。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市國民黨參選人蔣萬安今（20）日舉辦「文化城市 台北標誌」文化政策發佈會。記者會上他提出5大方向，其中他主張，將文化局及所屬機構預算逐年提升，四年內增加至總預算4%；此外，他也主張推動100條文化生態小旅行，支持社區街區的獨立書店、咖啡館等。

蔣萬安指出，未來四年，在原有的基礎之上，要加大文化政策的力道與資源，讓這些藝文館所、文創空間、藝術節慶成為台北市的「城市名片」，讓台北市在全世界的城市印象中，躋身為名符其實「文化城市」、「文化首都」。

蔣萬安提出的五大方向包含，「藝文節慶」，為來將借鏡美國德州奧斯汀的「西南偏南」活動， 從新世代潮流音樂節開始，舉辦「台北國際潮流音樂節」，進一步整合台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、台北市文化基金會等相關資源，公私協力，打造複合式展演活動。達成升級產業、活絡經濟、 引進人才、接軌國際的目標，讓台北出現在世界的行事曆。

「文創產業」面向，蔣萬安認為，為了促進文創產業的升級與轉型，推動設置「文化創意產業投資基金」，聚焦投資 於藝文展演、文化科技、永續設計、出版發行、影視音產品、IP品牌等領域。

針對「文化預算」，蔣萬安指出，111年度台北市文化局及所屬機構總預算約39.6億元，佔市政府總預算僅2.27%，112年送交市議會審議的總預算中，文化局所屬預算亦只占約2.62%。他主張，將文化局及所屬機構預算逐年提升，四年內增加至總預算4%，擴大推動文化藝術獎補助、人才團隊扶植、文化業務推動、藝文節慶活動、藝文館所營運、文化資產活化再利用、文化創新等領域。

至於「文化場域」，蔣萬安表示，城市的藝術文化發展需要更多類型的替代空間與展演空間，未來市政府應該整理出更多元空間、提供政策誘因，鼓勵民間社團及企業提供更多元的空間場域，讓台北市擁有更多元的藝術及展演場域空間。唯有友善的文化場域空間政策，才能讓文化團隊與人才得到基本的發展保障與環境。

此外對於「文化記憶」，蔣萬安說，未來台北要導入更多「社區營造」與「地方創生」的精神，並與城市行銷、觀光旅遊結合，推出100條台北文化、生態小旅行路線，促進文史保存、文化旅遊、觀光旅宿、創意街區共存共榮的生態圈發展模式，擴大培訓文史、生態導覽專業志工及證照制度，讓每位居民跟訪客，都能親近大台北每個角落的故事。





蔣萬安強調，城市的文化治理，必須透過營造「文化友善」的環境與機制，豐富文化 的資源與動能，讓市民不管在表達溝通、探索思辨、美感體驗與創作， 甚至是追尋自己與土地、歷史、他人的意義連結，都有更多空間與選擇，政府必須透過公私協力的機制，讓藝術文化人才與團隊，得到最好的政策支持與發展環境。

