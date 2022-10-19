永然文化新書《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善》

▲國內每年針對「宗教自由」議題的討論，其廣度和深度都在不斷地強化，國人對此議題關心程度可見一斑。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

民國106年6月，內政部再次推出《宗教團體法》草案，由於草案行政管制密度太高，有違反《憲法》第13條、聯合國《公民與政治權利公約》第18條的疑慮，引發宗教界與社會各界的強烈反對。後因環保署又提出「減香」政策，各宗教團體更聯合在民國106年7月23日發起「史上最大科、眾神上凱道」的陳情抗議行動，表達對於政府政策的不滿，並且捍衛「宗教信仰自由」。內政部見到社會大眾與宗教界對於《宗教團體法》草案仍有異議，遂從善如流，緩推《宗教團體法》草案的立法。而民國106年，也被關心宗教自由議題人士訂為宗教自由覺醒元年。

在此同時，宗教界也慢慢出現我國應先制定《宗教基本法》，以確立「宗教自由」保障的聲音。終於在民國107年，由立法院前院長王金平與其他36位立法委員提案連署《宗教基本法》草案，進入立法院審議。不過，後續因為有少數未參與連署的立法委員對《宗教基本法》草案部分條文仍有疑義，部分民間團體也出現反對制定《宗教基本法》的聲音，為了避免影響九合一地方選舉，立法院內政委員會遂決定先暫緩審議。

五年過去了，仍有一群學者專家、法界及宗教界人士致力推廣宗教自由的保障。政府也於今年6月間通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》，目前該條例也已經自6月10日起正式施行，做為處理既有宗教團體不動產借用自然人名義登記，保障宗教團體財產權問題的依據。由此可知，當宗教團體、學術界、人權團體等一同關切宗教自由相關議題時，政府自然須因應民情而不斷地加以調整並改革。

永然文化在這五年當中，每年都會針對「宗教自由」及「宗教立法」的議題邀請學者專家、法界及宗教界人士一同撰文來關心我國宗教團體之「宗教自由」的發展。今年仍依循往例，出版《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善──宗教自由覺醒五週年兼談我國政教關係法制化》一書，本書分為五章，包括：宗教自由覺醒五週年感言、宗教用地及宗教財產之保障、政教關係法制化與《宗教基本法》之制訂、宗教團體之財產保障、聯合國兩公約宗教自由保障與美國之「宗教自由報告」。經過這五年來，各界逐漸感受到每年針對「宗教自由」議題的討論，其廣度和深度都不斷地在強化之中。

希望未來，政府對於制定《宗教基本法》能積極取得各方共識後，儘速交由立法院進行三讀通過，並正式頒布施行，進而於《宗教基本法》的框架之下完成《宗教團體法》等相關立法，讓我國宗教團體的管理與宗教自由的保障能相輔相成。

相信未來，不論是在我國依據聯合國《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》所提出「國家人權報告」中「宗教人權」部分，或是美國針對全球（包含台灣）所做「宗教自由報告」，一定會有更好、更高的評價，屆時台灣在宗教自由的表現與發展，一定可以成為華人世界的表率。

▼永然文化今年出版的《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善──宗教自由覺醒五週年兼談我國政教關係法制化》。（圖／永然文化提供）