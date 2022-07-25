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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

葉文凌／林志穎自撞事件看緊急救難多難為

藝人林志穎前幾日因為車禍，以致火燒車，造成嚴重外傷，幸好熱心的民眾緊急予以協助，可以在第一時間送醫，得以順利救治。這是不幸中的大幸，但也凸顯出一些影響，在此特別提出來討論。

首先是緊急救護系統的問題。急難時，及時且有效的救援是大眾所期待的，這固然有賴政府公權力的介入，但「人」才是執行的核心，因此有賴於多方面的配合。

除個人主觀意願外，法律的保障也十分重要。一般人可以不路見不平，或者不拔刀相助，以這一次林志穎車禍事件來說，如果沒有周邊的熱心民眾甘冒大不韙，直接將他從撞毀的車內拖出來，可能早已成為一具焦屍了。

若有好事者説，怎麼沒徵得同意？怎麼沒先簽同意書？怎麼拖出來時沒考慮安全的方式，害受傷者不舒服？施救者有沒有救護的資格？怎麼救護車沒在三分鐘內到達？怎麼沒在車上適當施救？不要以為這些問題不會發生，這些都是深壓在緊急救難系統人員心中的一顆大石。

其次，運動一定有風險，一旦參與就必須自己承擔。賽車是一個正當的運動，但是極高的速度必然伴隨著極大的風險，即便科技可以解決許多問題，但並非全部。所以，意外事件就絕對不會是意「外」，而是意「內」。當你決定參加可能有風險的事務時，風險評估是個人為主，他人乃至公權力是無法改變的。一旦受傷，個人就必須自我承擔，無法怪罪他人。

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