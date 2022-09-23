健保總額完成協商！醫院、西醫基層無共識　兩案併陳送衛福部裁決

▲衛福部健保署外觀。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

112年度健保總額協商結果出爐！衛福部健保會經歷12小時協商，牙醫門診、中醫門診總額及其他預算獲得共識，至於醫院及西醫基層總額，雙方雖已盡力協商，但因彼此對健保資源運用仍有相當之落差，對部分項目有各自的堅持，最終作成以兩案併陳送衛福部決定。其中付費者代表方案約8,324億元、醫界代表方案約8,437億元。

近年來因健保財務壓力日益沉重，加上受新冠疫情影響國內整體民生經濟尚未復甦，在民眾付費能力有限情況下，本次總額協商，健保會委員須在健保收支衡平，且顧及民眾醫療需求的前提下，通盤考量有限健保資源配置，協商困難度相當大。

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健保會執行祕書周淑婉技監說明，總額部分牙醫門診、中醫門診已獲共識。牙醫門診總額總計增加14.898億元，主要希望能提升國人自然牙保存，減少國人無牙率，其中12.083億元主要用途，包括：導入超音波根管沖洗之新醫療技術、將特定牙周保存治療服務對象擴及全口總齒數一至三顆病人，並提供齲齒經驗之高風險患者(如糖尿病等)塗氟處置。

▲健保會執行秘書周淑婉技監。（圖／記者嚴云岑攝）

中醫門診總額總計增加14.05億元，其中7.979億元用於多重慢性疾病病人中醫整合醫療照護、提供中醫針灸及傷科合併照護給付、中醫特定疾病加強照護對象擴大納入腦血管疾病後遺症病人。其他預算則於配合政策推動，加強居家醫療照護與精神疾病社區復健治療、擴大辦理急性後期照護計畫、提升院所智慧化資訊機制及鼓勵增加檢驗(查)資料上傳項目皆持續增編經費。

醫院總額及西醫基層總額雖未獲共識，但付費者與醫界代表雙方於罕見疾病及血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等均有編列經費，以持續照顧弱勢族群。

醫界方面，醫院代表考量目前健保財務收支失衡，建議將經費挹注於調整支付不足部分，穩住恆常醫療服務。西醫基層代表則提出數項支付標準調整項目，希望提升支付反映成本。此外，兩部門都建議增編長新冠確診者後遺症照護之相關預算。

▲健保會112年度總額協商結果。（圖／健保會提供）

付費者方面，雖有感於健保財務困難，但為引進新醫療科技，仍編列「新醫療科技」(增加32.74億元)及「藥品及特材給付規定改變」(增加12.83億元)預算，以減少民眾自費之負擔。此外，也支持衛生福利部「健保總額中長期改革計畫」政策，編列「住院整合照護試辦計畫」(6億元)及「代謝症候群防治計畫」(6.16億元)經費，擴大照護對象，並同意新增「癌症治療品質改善計畫」(5.17億元)及「慢性傳染病照護品質計畫」(2億元)2項計畫，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，及提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療。

另付費者委員一致肯定醫界在新冠疫情期間照護民眾健康之辛勞，對於醫界提出長新冠確診者後遺症照護之相關預算，則建議併入「慢性傳染病照護品質計畫」處理，持續監測其醫療利用情形。此外，考量腹膜透析可提升病人生活品質，惟其使用人數占率逐年降低，乃希望透過專案計畫之推動，將新增預算優先用於鼓勵加強推動腹膜透析與提升照護品質之院所。因雙方仍有各自看法，最後將以兩案併陳送衛福部決定。