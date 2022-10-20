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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：只要管好疫情　GDP增速恢復到5%「應該沒問題」

▲▼二十大、藍天、人民大會堂 、氫能源 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大報告首次提出「規範財富積累機制」，引發對富人開刀的疑慮 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平在二十大上的報告，令外界擔憂中國未來會「政治掛帥」，而非以經濟優先。不過，知名經濟學家、上海財經大學校長劉元春表示，只要管控好疫情，中國經濟常態化恢復到5%左右的增速，「應該沒問題。」

劉元春向《中國新聞週刊》表示，這兩年社會出現一些理論誤讀和思想噪音，認為搞新發展格局就是「閉關鎖國」，以人民為中心就放棄了以經濟建設為中心，要搞共同富裕就不講效率。

劉元春指出，二十大報告旗幟鮮明地把「高質量發展」定位為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，「可以看到，改革不會變，開放不會變，保護民營經濟發展不會變。」

▲▼ 知名經濟學家、上海財經大學校長劉元春。（圖／視覺中國）

▲知名經濟學家、上海財經大學校長劉元春。（圖／視覺中國）

對於世界銀行預測，中國大陸全年經濟增長僅有2.8%，劉元春表示，目前經濟增速的回落是全球現象。

他進一步闡述道，相較於其他國家，中國依然有自己的優勢。首先是大陸的通貨膨脹不高；其次是大陸中西部的發展速度依然能達到6%、7%；最後是隨著國內大循環進一步發力，以內需為主導的增長模式將顯現實力。

劉元春強調，「我們應該有信心，在管控好疫情的基礎上，經濟常態化恢復到5%左右的增長速度，應該是沒問題的。」

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