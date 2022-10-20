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大陸 大陸焦點 特派現場

噁男硬上重機「前後運動」　車主以為漏水摸來聞：我車都不想要了

記者黃翊婷／綜合報導

中國湖南省長沙市一名車主日前發現心愛的重機坐墊上有不明液體，起初以為是停車場管線漏水，他還用手摸了一下，甚至聞了聞，後來調監視器一看才知道，原來是有人「性侵」了自己的愛車，讓他忍不住傻眼直呼，「真的噁心，我車都我都不想要了。」

噁男硬上重機「前後運動」。（圖／翻攝自推特／@maliangaa）

▲黑衣男脫褲子「性侵」重機。（圖／翻攝自推特／@maliangaa，下同。）

近日中國網友之間流傳3段誇張影片，一名黑衣男子在長沙市某公寓大樓的停車場「性侵」一輛重機，甚至蹭到射精，後來他又返回現場，似乎想要再來一次，結果當場被警察逮捕。

噁男硬上重機「前後運動」。（圖／翻攝自推特／@maliangaa）

▼▲上圖為黑衣男被警察逮捕。下圖為車主的重機。

噁男硬上重機「前後運動」。（圖／翻攝自推特／@maliangaa）

車主將影片傳到群組，坦言看監視器畫面的時候真的感到很噁心，起初以為只是停車場管線漏水，「關鍵是我一開始還上手摸了」，甚至聞了聞，後來發現真相，趕忙用水清洗坐墊，「我真的想弄死他，車是我的，這人我不曉得是誰，我現在我報警了，我想把他給抓到，真的噁心，我車都不想要了。」

車主還在群組中公布公寓地址，提醒其他車主「下次把車停這裡要注意了，小心你們的機車被性侵」。消息傳開後掀起中國網友熱議，大家紛紛留言表示誇張，「給姐看無語了」、「果然人口基數多了，啥變態都能看到」、「絕對是個看著變形金剛都能衝的人」。

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