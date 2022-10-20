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社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手自轟影片曝光！　遭質疑「自盡怎會連開2槍」

記者崔子柔／綜合報導

台北市萬華區19日發生恐怖槍擊案，萬國幫角頭邱國隆（57歲）在西門町開槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人，又到青山宮朝副幫主「細漢芋粿」許姓副主委開了3槍，挾持許的妻兒躲到附近飲料店，在和警方對峙時造成一名警員中彈，最後飲彈自盡，當時現場的畫面也曝光。

「記者爆料網」發布一段53秒的影片，畫面中可見，邱國隆當時帶著一名人質從屋內走出，右手拿著槍，圍在屋外的警員不斷喊著「出來！出來」，沒想到邱國隆一踏出門，就朝自己開了2槍後倒地。

▲▼ 。（圖／記者爆料網）

▲▼邱國隆走到屋外自盡。（圖／記者爆料網）

▲▼ 。（圖／記者爆料網）

影片曝光後，不少網友質疑為何自盡會「開2槍」，並認為倒地姿勢不合理，也有人覺得當下現場一片混亂，「這麼多話同時講，到底要聽誰的？ 叫人家出來，後面又放炮」。

邱國隆昨晚7時許在臉書發文PO出和女兒的合照，並留下遺言說「以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！時間表到了沒有辦法！記得要孝順媽媽扶養你們兄妹」等內容，隨後就開始復仇行動，全程至少開了21槍，造成4人中彈送醫，最後飲彈自盡。

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