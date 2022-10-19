萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

▲警方還原萬華槍擊案時間軸，邱姓槍手一言不合就開槍。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、邱中岳、柯振中／台北報導

台北市萬華區19日發生恐怖槍擊案，造成4人中彈，還有一名王姓員警腿部中彈送醫。邱姓槍手事後釋放4名人質、自轟2槍倒地，送醫後不治身亡，警方也還原這起槍擊案的時間軸，強調將針對案件癥結點一一釐清。

警方調查，邱姓槍手晚間7點30分前往漢口街2段54號7樓，找萬國幫的洪姓角頭「阿弟仔」、「阿弟仔」的洪姓小弟談事情，雙方一言不合，邱姓槍手直接朝2名洪姓被害人開槍，2人分別中了9槍、5槍。

▼警方表示，邱姓槍手先去找2名洪姓被害人，雙方一言不合，邱嫌直接開槍。（圖／記者黃彥傑攝）



邱姓槍手旋即逃逸，晚間7點42分跑到貴陽街2段218號的青山宮，找許姓副主委談事情，雙方一言不合，邱姓槍再度開槍，接著開始逃逸。

邱嫌後來跑到貴陽街2段191號的店舖，挾持店內的4名人質。警方接獲報案時，立即出動快打部隊以外，全分局能夠調動的警力，將四處的街道全數封鎖、並向上聯繫請求特勤警力支援。

晚間7點50分警方到場，在查緝的過程當中，龍山派出所的王姓員警大腿中彈，子彈卡在臀部，所幸沒有生命危險。接著警匪雙方展開對峙，時間長達約1小時。

▲槍手釋放人質，人質出門時舉著白旗。（圖／記者邱中岳攝）



晚間8點50分左右，邱姓槍手先釋放了一名人質，該名人質舉著白旗出門，獲救後告知警方「槍手打算自殺」。後來邱嫌又陸續釋放了1男1女，走出門外朝自己開了2槍，搶救後不治身亡。

有外界傳言，會發生這起槍案，起因是5月萬華商業大樓發生的幫派糾紛。員警則表示，依照目前的情資來看，2起事件很難連結在一起，案件引起檢方高度重視，目前已把現場人員、人質帶回警局了解，對於槍枝來源、作案動機還要一一釐清。

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