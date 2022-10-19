快訊／邱姓槍手「放人舉白旗」自轟2槍亡！臉書訣別女兒吐委屈

記者邱中岳、黃彥傑、柯沛辰／台北報導

邱姓槍手疑似不堪欺侮，19日在萬華區漢口街埋伏槍殺萬國幫洪姓角頭、洪姓小弟，隨後又赴青山宮朝許姓副主委開3槍，並挾持4名人質，造成一名員警中彈。警匪對峙20分鐘後，邱姓槍手自轟2槍倒地，送醫搶救後不治。

當時邱姓槍手行兇後赴青山宮尋求許姓副主委庇護，被拒後朝與許姓副主委開3槍，並在飲料店挾持4名人質，與警方展開對峙。過程中，一名王姓警員右腿中彈，被緊急送醫。至此，總計4人中彈送醫，傷勢程度不一，兇嫌送醫後傷重不治。

▲邱姓槍手自轟2槍倒地，送醫後傷重不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲邱姓槍手放人質舉白旗。（圖／記者邱中岳攝）

邱姓槍手19日白天跟女兒逛街後，晚間在臉書轉發照片跟女兒道別。他寫道，自己一直深愛兒女，希望兒女日後好好做人、好好孝順媽媽，別像他一樣，「我不甘願也不接受。一切都是要我背」、「記得我愛過你～保重自己。別了」。

槍手吐露，他自認過去1年多來被欺負，受不了才選擇開槍，「我說我不要混可以嗎？也不行，不放過我！我就是要死的有尊嚴！我對不起孩子對不起社會。沒有選擇，所以我選擇該走就走！我們當初茶不是泡好了，和解了！做兄弟這樣子嗎！感謝老天爺讓我呼吸地球的空氣57年！」

▼邱姓槍手在臉書發文訣別。（圖／翻攝當事人臉書）

▼邱姓槍手吐露作案動機。（圖／翻攝當事人臉書）

▼邱姓槍手與女兒道別。（圖／翻攝當事人臉書）

▼洪姓角頭及其小弟在漢口街商辦大樓中槍倒地，渾身是血，被送醫救治。（圖／民眾提供）

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