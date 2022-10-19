獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

▲槍手找萬國幫角頭尋仇，洪姓角頭、角頭小弟身中數槍倒臥血泊。（圖／民眾提供，下同）

記者黃彥傑、邱中岳、柯沛辰／台北報導

邱姓槍手19日晚間埋伏在萬華區漢口街一處商業大樓，意圖找萬國幫洪姓角頭尋仇，見對方警覺想逃跑，立刻追擊連開14槍，當場擊中洪男及其小弟。如今現場照片曝光，可見洪男、洪男小弟倒臥血泊，被救護人員送醫救治。

邱姓槍手行兇後赴青山宮尋求許姓副主委庇護，被拒後朝與許姓副主委開3槍，並在飲料店挾持4名人質，與警方展開對峙。過程中，一名王姓警員右腿中彈，被緊急送醫。至此，總計4人中彈送醫，傷勢程度不一。

▲洪姓角頭中彈倒地。（圖／民眾提供）

台北市長柯文哲獲報，立即中止直播行程，趕赴現場坐鎮指揮。不過，警匪雙方對峙1小時後，邱姓槍手飲彈2槍倒地，稍早救護人員到場對槍手急救。

女人質獲釋後透露，槍手稱會自行了結性命，但他不要死在店內，所以特地請她跟警方喊話「不要開槍」，再跑到店外自戕。

青山宮人員表示，許姓副主委疑似未接受兇嫌請託，引起殺機。

▼歹徒釋放人質後自轟2槍倒地，救護人員搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

邱姓槍手19日白天跟女兒逛街後，晚間在臉書轉發照片跟女兒道別。他寫道，自己一直深愛兒女，希望兒女日後好好做人、好好孝順媽媽，別像他一樣，「我不甘願也不接受。一切都是要我背」、「記得我愛過你～保重自己。別了」。

槍手在文中強調，他過去1年多來被欺負，最後受不了才選擇開槍，「我說我不要混可以嗎？也不行，不放過我！我就是要死的有尊嚴！我對不起孩子對不起社會。沒有選擇，所以我選擇該走就走！ＸＸ我們當初茶不是泡好了，和解了！做兄弟這樣子嗎！感謝老天爺讓我呼吸地球的空氣57年！」

▼邱姓槍手發文跟女兒道別。（圖／翻攝當事人臉書）





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