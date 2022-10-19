　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

▲▼萬國幫槍手邱國龍萬華尋仇，商辦大樓開槍2人送醫。（圖／民眾提供）

▲槍手找萬國幫角頭尋仇，洪姓角頭、角頭小弟身中數槍倒臥血泊。（圖／民眾提供，下同）

記者黃彥傑、邱中岳、柯沛辰／台北報導

邱姓槍手19日晚間埋伏在萬華區漢口街一處商業大樓，意圖找萬國幫洪姓角頭尋仇，見對方警覺想逃跑，立刻追擊連開14槍，當場擊中洪男及其小弟。如今現場照片曝光，可見洪男、洪男小弟倒臥血泊，被救護人員送醫救治。

邱姓槍手行兇後赴青山宮尋求許姓副主委庇護，被拒後朝與許姓副主委開3槍，並在飲料店挾持4名人質，與警方展開對峙。過程中，一名王姓警員右腿中彈，被緊急送醫。至此，總計4人中彈送醫，傷勢程度不一。

▲▼槍手邱國龍萬華尋仇，商辦大樓開槍2人送醫。（圖／民眾提供）

▲洪姓角頭中彈倒地。（圖／民眾提供）

台北市長柯文哲獲報，立即中止直播行程，趕赴現場坐鎮指揮。不過，警匪雙方對峙1小時後，邱姓槍手飲彈2槍倒地，稍早救護人員到場對槍手急救。

女人質獲釋後透露，槍手稱會自行了結性命，但他不要死在店內，所以特地請她跟警方喊話「不要開槍」，再跑到店外自戕。

青山宮人員表示，許姓副主委疑似未接受兇嫌請託，引起殺機。

▼歹徒釋放人質後自轟2槍倒地，救護人員搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

邱姓槍手19日白天跟女兒逛街後，晚間在臉書轉發照片跟女兒道別。他寫道，自己一直深愛兒女，希望兒女日後好好做人、好好孝順媽媽，別像他一樣，「我不甘願也不接受。一切都是要我背」、「記得我愛過你～保重自己。別了」。

槍手在文中強調，他過去1年多來被欺負，最後受不了才選擇開槍，「我說我不要混可以嗎？也不行，不放過我！我就是要死的有尊嚴！我對不起孩子對不起社會。沒有選擇，所以我選擇該走就走！ＸＸ我們當初茶不是泡好了，和解了！做兄弟這樣子嗎！感謝老天爺讓我呼吸地球的空氣57年！」

▼邱姓槍手發文跟女兒道別。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣 。（圖／翻攝當事人臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
爸爸化療結束「突中風跌倒」！展瑞鏡頭前淚崩
萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：談不攏就開槍
右側睡易「罹這癌症」！專家搬研究解答了
快訊／邱姓槍手自轟2槍身亡！臉書訣別女兒　吐露行兇動機
搶除息後最甜！0056零股成交近260萬股　單日跳增逾2倍
梧桐妹躺床美照有亮點！網喊「舅舅快買高領」回應笑翻
每天吃「1類食物18克」癌症風險低45%　乳癌降幅最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

快訊／邱姓槍手「放人舉白旗」自轟2槍亡！臉書訣別女兒吐委屈

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法

快訊／萬華槍手釋放女人質「自轟2槍」倒地！當場躺血泊中

快訊／萬華槍手「開14槍」2人受傷！青山宮挾持人質　警匪對峙中

快訊／萬華傳2槍擊！槍手闖青山宮狂轟　警匪對峙中

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

快訊／邱姓槍手「放人舉白旗」自轟2槍亡！臉書訣別女兒吐委屈

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法

快訊／萬華槍手釋放女人質「自轟2槍」倒地！當場躺血泊中

快訊／萬華槍手「開14槍」2人受傷！青山宮挾持人質　警匪對峙中

快訊／萬華傳2槍擊！槍手闖青山宮狂轟　警匪對峙中

世界前十強勁旅大會師！FIBA3X3臺南挑戰賽22日點燃戰火

阿一鮑魚奪4項玉山獎！「冠軍級年菜」首推早鳥價　爽吃四大珍饈

柯瑞超暖！領戒不忘聲援遭關押WNBA球星　「希望她趕快回家」

兄弟準備封王不鬆懈　助總：一場一場來

林應然／防疫不應淪為政治操作　維持戴口罩防疫政策

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

吳鳳將2女兒「溫暖畫面刺肩上」　耗時6小時完成PO網：絕對值得

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！無力淚崩：想假裝什麼都沒發生

TOYOTA「麵包車」規格搶先看！4編成、頂規有TSS　10／26公布售價

被強襲球擊中右腳撐住　鄭凱文忍痛：能貢獻就貢獻

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

萬華傳2槍擊　青山宮狂轟警匪對峙

即／蓮池潭首宗帆船翻覆2死真相曝

八仙塵爆18歲女燒傷49%　獲判賠397萬

即／謝和弦吸毒喪參選資格求翻盤　遞狀1天秒被駁回

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝說法

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

士官長叫他集合！中尉氣炸飆罵：X他X的B　下場慘爆

萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲暫停行程

更多熱門

相關新聞

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

邱姓槍手疑似不堪欺侮，19日在萬華區漢口街埋伏槍殺萬國幫洪姓角頭、洪姓小弟，隨後又赴青山宮朝許姓副主委開3槍，並挾持4名人質，造成一名員警中彈。警匪對峙20分鐘後，邱姓槍手自轟2槍倒地，送醫搶救後不治。

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手狂轟14槍　員警腿部中彈

萬華槍手狂轟14槍　員警腿部中彈

萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲暫停行程

萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲暫停行程

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝說法

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝說法

關鍵字：

萬華槍手青山宮警匪對峙角頭黑幫街頭槍戰影音

讀者迴響

熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面