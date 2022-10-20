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高雄台灣設計展最終週！搶看台日韓三國工業設計之美

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,高雄市政府青年局,中華民國工業設計協會。（圖／台灣設計展提供）

▲由中華民國工業設計協會執行的「台日韓設計普啦思」論壇於上週六舉辦，集結台日韓工業設計師菁英於一堂。（圖／台灣設計展提供，下同）

記者張芳瑜／高雄報導

台灣於10月13日開放國境，大家瘋出國的同時，也有外國朋友搶著第一波飛來台灣，為的就是要參與2022台灣設計展中，由高雄市政府青年局策劃、中華民國工業設計協會打造的「台日韓設計普啦思」盛會！來自台日韓的10位青年工業設計師們，此次以「台灣設計設計台灣」為主軸各自創作具高雄意象的全新作品；論壇迎來亞洲設計聯盟台日韓三國工業設計協會代表以及台灣工業設計師們，透過分享產品概念及設計觀點，一同討論後疫情時代的工業設計發展趨勢，不同國情文化角度帶來嶄新視野；一般民眾則能藉由參觀展覽的10件作品中，發現國際青年工設魂與設計力以及台灣本土產業的競爭力，並且感受工業設計之美，激發關於生活的創意與想像力。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／業者提供）

疫後台灣與世界再次實體交流就由「工業設計」開場！「台日韓設計普啦思」論壇邀請日本工業設計協會（JIDA）代表井上雅弘理事及韓國設計總會（KFDA）代表車康熙副會長來台相聚，談談在疫情期間設計師們是如何突破地理疆界限制，為完成設計展作品線上線下即時互動的有趣製程。井上雅弘表示，工業設計從發想到落實中非常重要的一環在於－－和製造廠商討論協商「將想像化為現實」的交流過程，一件好產品得以完成，有賴於彼此緊密連結的「信賴感」，而此次日本兩位青年工業設計師，能在為期短短兩個月內創作出滿意的作品，正是基於和台灣製造商以及協力廠商良好的回應與合作，「未來這將會是（工業設計）新的契機」。

韓國代表車康熙對此相當認同，他認為設計師本身的能力很重要，但工業設計是綜合創意美感、解決實用和商業量產等多方面才能完成，因此「設計師跟協助廠商及業主們之間建構起友好的人際網路，可以為作品帶來更多全新的價值。」中華民國工業設計協會（CIDA）張漢寧理事長則表示，兩年多的疫情雖然帶來挑戰，但也帶來跨國交流製程跟共同協作的新方法，他認為未來台日韓三方不只是可以進行國際設計交流和技術知識，「甚至有機會共同開發新的商業模式、創造新的市場」。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／業者提供）

▲日本工業設計協會代表井上雅弘理事（左二）及韓國設計總會代表車康熙副會長（右二）以及中華民國工業設計協會張漢寧理事長於論壇中對談工業設計近年變化。

利用科技結合線上線下、跨國合作而成的工業設計作品，就在此次由中華民國工業設計協會打造位於「青春限動」展館「設計共和」展區中實現成真，集結亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）近20年培育的10位台日韓工業設計師，以作品展現他們眼中的高雄。像是台灣向罕設計的許向罕設計師，以高雄港海浪起伏流線為靈感，透過FRP材質技術製作出表面起伏不定的浪花坐具，可模組化的配置符合多元空間的功能需求，而且在展場燈光下坐具折射出不同形狀光影，讓空間更多了一絲美感趣味。同樣玩味光影變化的還有陳皇羽設計師打造的桌子，取自第一次與高雄相遇時的地點衛武營，她想像一張巨大畫布落到城市上，貼著城市的輪廓產生凹凸迥異的各式形狀，桌面不鏽鋼材質或亮面或打磨霧面，平面交疊曲面再加上水泥材質，當展場燈光一照，光影發散出眾多不確定性使作品變得更豐富，猶如藝術、人文與城市之間各種關係。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

▲▼上圖為許向罕設計師作品，下圖為陳皇羽設計師作品。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

C³ design台灣設計師莊嘉駿將高雄港口浮標變成皮件坐椅，運用在地蠶絲牛皮和高雄大樹鳳梨葉纖維素食皮革等，做出三款球形坐具，將產品命名為浮島FLOAT，目標是讓台灣味的時尚家具更貼近一般人的生活與融入趣味。目前於實踐大學工業設計系任教及studio shikai主理人的曾熙凱設計師，身為高雄女婿的他此次取材高雄在地木皮工廠，透過木皮扭轉旋繞製作而成燈具，在表現木料少有的柔軟性與張力時，仰賴工廠師傅和設計師來回溝通配合、縮小誤差，最終才能完成。另一組燈具包含立燈、桌燈和吊燈，由Louikuo design studio郭家靖設計師設計，以複合材料與加工法，呈現銅金屬與鮮亮的線繩的活潑優雅造型，包覆於燈具主體周圍的線條則是象徵貨物匯集至高雄並流通至全球的貿易運輸線，燈具一明一暗之間代表著高雄日夜不同風情。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

▲圖為莊嘉駿設計師作品。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

▲圖為曾熙凱設計師作品。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

▲圖為郭家靖設計師作品。

日本設計師三星安澄擷取高雄風景為紋路，設計出充滿高雄原創特色的糕點模具，精緻小巧亦可隨意搭配組合，再加上展示木盒，凸顯產品細節。專精文具雜貨的工業設計師稲田尚大，以螺旋狀金屬殘料為靈感設計原子筆，不同螺旋筆身和握持處的組裝展現多款不同長度，在尋找最適合自己的書寫重心的同時兼具環保。韓國設計師Hoyean Kim的作品可當坐具，加上平面則變身桌子，以高雄船港粗曠輪廓為設計靈感，想組合出坐具圓潤線條美感，仰仗鐵工廠90度彎度的模組來回試驗拼裝而成；家具取名Hakka傳達共享、以客為主的情感交流。June Woo Lee則是創造香氛機產品，靈感來自高雄造船廠螺旋槳，旋轉扇葉將擴香瓶香氣擴散地更遠，搭配高雄駁二共創基地的odor funder氣味製造所的「印象愛河」香氛，傳達高雄海港文化的深遠影響；最終能以美麗的透明玻璃瓶身容納螺旋槳葉，也是多次走訪廠家後得之不易的成果。Jeonghwa Seo的凳子作品是以高雄港隨處可見的繫船柱為靈感，木材結合不鏽鋼異材質呈現有趣的材質變化，表現高雄海洋文化特性。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

▲▼上圖為日本設計師稲田尚大作品，下圖為韓國設計師Jeonghwa Seo作品。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

來自台日韓三國設計師精彩的10件作品包含了公共家具、燈飾、文具、模具、擴香等，這些充滿創意和美感的商品能真正落地成形，熟稔製程的工業設計師擔任研發製作顧問，做為中間的溝通橋樑很重要，更有賴台灣在地多種本地產業如數控雕塑、皮革製造商、五金行車床加工、焊接加工、電鍍、模型、鐵件工廠等，運用多年的經驗不光是將工業設計師的想法盡力還原呈現，也讓台灣產業能被世界看到。

高雄市政府青年局局長張以理參與論壇時，感性表示自己以工設人為榮，10年前曾和許向罕設計師是ADA台日韓國際設計工作坊同期夥伴，如今一人深耕設計，他選擇投身公領域，張以理說，雖然兩人走的路不同但目標相同，都是想為台灣的工業設計能有更好的發展付出努力，「身為高雄市政府青年局局長，我會作為大家堅實的後盾。」張以理更特別點名感謝中華民國工業設計協會所有夥伴的協助，才能讓所有人一同參與這場成功的展覽，看見高雄、看見工業設計的美。

2022台灣設計展之青春限動及不朽青春雙展場策展人王文雄與會時也表示，每年台灣設計展都有許多獨具匠心、叫好又叫座的產品，值得成為台灣工業設計文化實力的代表，因此今年在高雄市政府青年局和中華民國工業設計協會的合作之下，將「設計共和」作品的著作權交至設計師手中，擴大未來作品量產流傳的可能性。

▲▼台灣設計展,高雄,青春限動,設計共和,台日韓設計普啦思,駁二。（圖／台灣設計展提供）

假日來一趟高雄的「設計共和展區」，就知道工業設計其實是反映了普羅大眾的日常生活，透過工學基礎解決問題創造產品，並且定義美學價值，每一件作品都是一種解決問題的方法、也是多元美學的展演，就像展區希望傳遞的核心概念「這一切都只是接近美的極小步，但我們將不斷地跨出每一步。」設計展至10/23結束，只要抽空前往設計中島棧6庫的設計共和展區，就能用雙眼親自見證來自台日韓的工業設計魅力，跨出培養美感創造力的第一步。

2022台灣設計展「青春限動」、「設計共和」展區
展出地點｜設計中島　棧6庫 
展出時間｜9/30～10/23，週一至四 11：00～20：00；週五、六、日及國定假日延長至22：00

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