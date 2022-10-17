【廣編】國境開放！台灣設計展「青春限動」展館迎來首場實體台日韓設計交流見面會！

▲「台日韓設計普啦思」於上週末假棧五庫「不朽青春」南方舞台辦理。



圖、文／台灣設計展提供

台灣於10月13日國門解禁，國境開放象徵台灣與世界交流再次開啟！這次台灣設計展在高雄，開展兩週以來詢問度最高兩大展場－高雄市政府青年局策劃的「青春限動」及「不朽青春」，不只獲得美國MUSE設計大獎一金兩銀的好成績，同時迎來首波國際貴賓抵台參訪與辦理設計交流見面會。

由中華民國工業設計協會打造位於「青春限動」展館「設計共和」展區，集結亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）近20年培育的台日韓工業設計師，突破疫情期間地理疆界限制，製程階段線上線下即時互動，共同以「台灣設計設計台灣」為軸心，以台灣製造接軌國際，打造10件全新作品，展現國際青年設計力，傳達最強設計共和工設魂！

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「台日韓設計普啦思」於上週末假棧五庫「不朽青春」南方舞台辦理，邀請日本工業設計協會（JIDA）井上雅弘理事、韓國設計總會（KFDA）車康熙副會長及中華民國工業設計協會（CIDA）張漢寧理事長，分享後疫情時代三國設計發展趨勢；同場也邀請五位台灣參與「設計共和」展區工業設計師，分享產品概念及設計觀點，透過實體交流台日韓設計理念與經驗，共同為後疫情時代亞洲設計發展，凝聚更具國際視野的能量，激盪出全新火花。