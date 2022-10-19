電動車阿伯掛「白綠門牌」上路！網友驚呆喊：這樣超方便

▲電動車阿伯掛門牌上路。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

依據台灣法規規定，汽、機車上路時，需要懸掛車牌，否則將挨罰。不過，台南一名網友日前上路時，意外發現某位阿伯騎乘的機車懸掛的「車牌」十分特殊，於是拍照上網分享，貼文引起熱烈迴響，也有不少人直呼，這樣一來相當方便，罰單也絕對收得到。

這名網友在「路上觀察學院」分享照片，同時調侃「這樣就不會忘記家裡地址了」。而依據照片畫面，在路邊停等的車陣中，有位身穿藍衣的阿伯騎乘電動自行車，後方懸掛的卻非一般的車牌，而是住家會看見的門牌，上方寫著「X區XX路三段281號」，實在相當顯眼。

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貼文曝光後，在網路上引起熱烈迴響，不少人出言調侃，「紅牌、黃牌算什麼，門牌最屌」、「計程車司機你為何一直亂繞路？沒辦法，你要去的地址我追不上」、「你家地址被拔走了」、「原來一台車等於一棟房子是這個意思」、「看到一棟房子在路上騎」、「這算動產還是算不動產？」

此外，也有人留言回應，懸掛門牌其實十分方便，這樣一來員警想開單，就不會找不到地址，「他說罰單請寄到這車牌地址…感謝」、「罰單也寄得到，合理」、「其實那是我鄰居家的，罰單麻煩請寄那個地址」、「罰單地址都不用寫了」、「以後大家都用門牌就好，違規也能直接寄到他／她家。」

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