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社會 社會焦點 保障人權

獨／16歲少女騎車打零工遭撞　後座61歲同事命危...借車友人慘了

 記者許權毅／台中報導

台中后里16歲張姓少女車禍案，後座的61歲黃男命危，至今仍住在加護病房觀察，而2人關係也隨之曝光。張女自國中畢業後就開始工作，疑似與黃男在人力派遣工作而認識，當日張、黃騎乘友人機車欲前往工作，卻在途中因違規迴轉發生車禍。因張女傷勢未完全好、黃男住院，警方每日皆聯繫張女，待情況許可前來製作筆錄。

▲▼台中16歲少女載61歲同事車禍。（圖／民眾提供）

▲台中16歲少女載61歲同事行經后里三豐路時發生嚴重車禍。（圖／記者許權毅翻攝、民眾提供）

張姓少女13日上午8時許騎車載著61歲黃男，行經台中后里三豐路三段時，想在某巷弄處迴轉，卻違規騎進禁行機車的內側車道，遭後方直行的37歲劉姓白車駕駛高速撞上，黃男傷勢較為嚴重，倒在地上一動不動，張女強忍疼痛，一度站起想要關心黃男，卻因為身上多處擦挫傷再度蹲下，附近民眾聽見劇烈碰撞聲，趕緊上前幫忙疏導車流，救護人員則將2人送往豐原醫院救治。

▲張女與黃男連人帶車遭撞飛，黃男傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察。（圖／記者許權毅翻攝）

張女家屬經由警方聯繫，才知道女兒出車禍，趕緊詢問傷勢並趕往豐原醫院，家屬也向警方透露與黃男不太熟識，但知道女兒要前往打零工，而車輛並不是張女家長、黃男所有，應為一名友人的機車。黃男家屬則在臉書社團發文表示，希望有路過民眾能提供行車記錄器，還原事發經過。

▲▼台中16歲少女載61歲同事車禍。（圖／民眾提供）

▲事發當時，張女強忍傷勢，想上前查看黃男狀況。（圖／民眾提供）

經警方初步調查，張女自國中畢業後就沒有繼續升學，選擇到外面打零工，受雇人力公司到各處進行清潔工作，以補貼家計，與61歲黃男為同事關係，2人13日騎著友人的機車前往工作，詳細狀況仍待製作筆錄後釐清。

后里交通小隊陳吉源表示，由於當事人張女傷勢未完全痊癒、黃男仍在住院，已每日聯繫張女，待其狀況許可，由家長陪同前往交通小隊製作筆錄。至於機車車主將車輛借給少女騎乘，警方後續將追查車主，並依法開罰。

▲警方表示，該機車並非黃男或是張女家人所有，疑似為張女的一名友人，將開罰。（圖／記者許權毅翻攝）

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