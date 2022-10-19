暴雨仍在河堤外辦馬術比賽　應曉薇批北市體育局草菅「馬」命

▲台北市16日下豪雨，國民黨台北市議員應曉薇表示，台北市體育局卻堅持於萬華區河堤外的馬場町公園舉辦馬術嘉年華。（圖／應曉薇辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市16日豪大雨災情頻傳，國民黨台北市議員應曉薇19日爆，台北市體育局毫無防災危機意識，在馬場町舉行了不聽勸導撤離「人仰馬翻的無人嘉年華活動」，任由35匹馬在狂風暴雨的臨時馬廠過夜，甚至不顧溪水暴漲、警方勸離等，仍讓馬在危險中進行表顯，質疑公然違反《動物保護法》。

應曉薇19日表示，中央氣象局15日下午4時發布「尼莎」海上颱風警報，其中台北市是警戒區域，但體育局卻堅持15、16日在萬華馬場町紀念公園主辦「2022台北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華」。

應曉薇指出，體育局長李再立毫無防災、危機意識，仍到場主持開幕儀式，未依台北市防災SOP下令活動「展延撤離」，並於開幕後留置現場貴賓席，任由台下參賽選手、馬匹搏命演出，使部分工作人員頂雨踩泥、渾身髒濕。

除了比賽未展延撤離，應曉薇說，15日晚間8時，水利處不斷廣播，因翡翠水庫調節放水，閘門內人車皆須立即撤離，但承辦單位卻拒絕撤離，任由35馬匹夜宿臨時馬廄，在狂風暴雨中過夜，簡直公然違反《動物保護法》、草菅馬命。

應曉薇提及，體育局16日也未要求比賽展延，新店溪水位暴漲快至警戒線，承辦單位仍繼續賽程，萬華分局11時派巡邏車、多名員警親赴現場警戒封鎖閘門入口，嚴厲告知承辦單位應立即停止活動，要求於下午1時30分前撤除所有設備及人車，但承辦單位卻未遵從，持續完成所有賽程，遲至下午3時也只撤除少許設施，讓十餘匹恐慌的馬在現場等馬主回家。

應曉薇批評，體育局完全狀況外，許多參加比賽的馬場都來店指責「離譜」，甚至有贊助廠商覺得形象受損，台北市政府不要只忙著輔選，呼籲台北市長柯文哲當一天和尚敲一天鐘，追究此次比賽責任。

對此，台北市體育局回應，經12日賽事裁判長與活動廠商評估，當時氣象預報資訊尚可進行賽事，基於尊重專業單位，活動照常舉行；16日活動經現場裁判長評估，決議將當日賽程集中至上午完成，另配合水利處16日執行水門「只出不進」管制取消嘉年華活動，並即時於活動粉專公告，呼籲民眾觀看線上直播，於下午12時30分完成全數賽程。

體育局稱，本次活動現場設有臨時馬廄供馬匹休息，並有中華民國馬術協會賽務人員、各參賽馬場教練等專業人士在場照護馬匹，相關規劃皆符合馬術賽事規定，活動於16日上午完成全數賽程，無人員及馬匹受傷或驚嚇情形，並於下午6時30分完成所有馬匹撤離作業。