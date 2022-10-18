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里程數遭狠調降10萬！買家砸35萬好奇一查心涼了...怒揪黑心車商

▲▼儀錶板,油表,汽車,開車。（圖／Pixabay）

▲北市士林區中古車商吳姓男子將車輛調整里程數售出遭抓包。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區52歲吳姓男子，專門銷售中古汽車，卻將1輛汽車里程數從17萬452公里竄改至6萬466公里，狠狠調降至少10萬3986公里，並以35萬銷售給吳姓買家。吳姓買家購入後，透過監理站應用程式查詢，意外發現車輛過去驗車里程為17萬452公里，再前往原廠調閱保修紀錄，發現里程真被動手腳怒報警。士林地檢署偵結，依詐欺罪將吳男提起公訴。

起訴指出，吳男在2021年1月5日將欲售出中古車里程錶調降至6萬6466公里，並在同年月7日凌晨將車輛資料放上YAHOO中古車網站上銷售，並宣稱里程數僅6萬6500公里，吳姓買家看到後，在23日前往車行看車。

吳姓買家因吳男介紹下，在2月9日簽定汽車買賣合約書，以35萬購入該輛汽車，直到同年12月6日，他心血來潮透過監理站應用程式查詢愛車，發現愛車過往驗車里程竟高達17萬452公里，他不信，決定前往原廠調閱保修紀錄，發現自己遭中古車商騙，因此報警處理。

偵查時，吳男坦承自己有調整里程錶，且不否認里程數會影響買方出價及購買意願，更辯稱這輛汽車原本是自己要開，他認為就算里程數是17萬452公里，中古行情也有27萬9000元左右。

吳姓買家憤而表示，如果他知道這輛汽車實際里程為17萬多公里，基本上是不太願意買，就算要買，也只價值20萬元左右。

檢方根據汽車刊登網路銷售截圖、買賣合約書、車籍查詢等，發現該車2019年11月11日驗車時，里程就已高達17萬多公里，認吳姓男子以詐術導致吳姓買家陷入錯誤購買車輛，依詐欺取財罪將吳姓男子提起公訴。

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