5天花他10萬爆殺機！工人怒殺女大生　家中「唸佛經配飛機杯」

記者黃宥寧／台北報導

24歲蔡姓馬來西亞籍女大生13日遭到陳姓男子殺害，陳屍租屋處，陳嫌事後服藥輕生，經搶救後情況恢復穩定，並於17日出院，由警方押解回分局製作筆錄。他稱「交往5天女方卻狂花錢」，案發當天又因金錢起爭執故失手將人殺害，他解釋「只是想嚇嚇」。據悉，陳嫌職業為工人，家中也放了2種超反差東西。

案發後，30歲陳嫌駕駛車輛返回鶯歌住處吞下大量止痛藥，一度性命垂危，經醫師搶救情況恢復穩定，但他因服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，在住院觀察4天後，於17日上午由家人辦理出院，下午由警方押解至分局製作筆錄。

▼30歲陳姓嫌犯稍早從林口長庚醫院出院，由警方押解至士林警分局。（圖／記者黃宥寧攝）

警詢時，陳嫌仍自稱與蔡女為情侶關係，2人從4月間於IG上認識，但當時蔡女仍未與前男友分手，直到8月間分手後，2人才有進一步發展，10月8日才正式交往，而交往的5天中，曾多次發生性行為，只要有出門就會發生。

他更不滿表示，2人交往的這5天來，去了101約會、出入高檔餐廳等，花了他將近10萬元，因此心生不滿，直到13日上午11時許再次爆發爭執，因此動手，卻沒想到失手將人殺害，他強調「只是想嚇嚇她而已」，沒想到身高160cm、體重只有38公斤的蔡女卻沒了呼吸，當場嚇壞離開現場，所以也沒有伴屍。

▼陳嫌聲稱，不滿交往僅5天的24歲馬國女大生猛花他的錢，因此失手殺害。（圖／翻攝自當事人IG）

經將近2小時問訊製作筆錄，稍早由警方移送至士林地檢署由檢方複訊，身高約170公分的他，移送過程低頭不發一語，面對媒體提問沒有直接回應。

據悉，陳姓嫌犯為南投人，今年7月才在新北鶯歌承租房子，疑篤信佛教的他家中擺放多本佛經，房間也放了數個飛機杯，2樣東西也顯示出他極反差個性。