快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天

記者嚴云岑／台北報導

打高端赴日需多花3500元做PCR，指揮中心昨坦言已規劃補打認證疫苗，今（19）日就公布詳細規劃。指揮中心表示，經綜合評估後，即日起提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗，接種基礎際需間隔28天、追加劑則需與前一劑間隔84天。

▲王必勝說明接種高端疫苗民眾補打措施。（圖／指揮中心提供）



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一、 接種條件：

接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

二、 接種劑次與間隔：

接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

指揮中心另提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」(https://dvc.mohw.gov.tw/)下載疫苗接種之數位證明(建議於完成接種後2天以上申請)，供入境他國查驗使用。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前正在研議針對如赴日本沒有打到認可疫苗需提供PCR陰性證明的狀況，開放補打認可疫苗；他也補充，這是屬於政策範疇，無需經過ACIP專家諮詢會討論，目前已在簽核中，待完成簽核就會與國人報告。

衛福部長薛瑞元上午在立法院也回應高端補打議題，表示公文已經簽訂，這兩天就會公布。不過，補打方案仍遭賴士葆批評「靠你計畫補打疫苗，可憐高端族要等半年，不如花3500做PCR」。依照現行方案，如果打追加劑，和前一劑疫苗間隔需3個月，打到三劑可以想見還是相當耗時，間隔是否縮短受到關注。

薛瑞元會中休息受訪表示，情況會有補打一劑、兩劑到三劑的狀況，還有補打視為第幾劑的議題，講起來有點複雜。

▲提供接種高端疫苗有出國需求民眾補打其他廠牌疫苗辦法。（圖／指揮中心提供）

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