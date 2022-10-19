確診下降14.8%幅度擴大　王必勝：趨勢不變「漸漸脫離高原期」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增4萬4601例本土病例，10縣市病例破千，以新北市通報8590例最多。疫情監測組組長周志浩表示，今日病例與上週相比減少近14.8%。指揮官王必勝補充，確診下降幅度的確變大了，若趨勢不變，應該就會逐漸脫離高原期了。

指揮中心表示，今日新增之44,601例本土病例，為20,411例男性、24,177例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,590例)，臺中市(5,867例)，高雄市(5,142例)，桃園市(4,545例)，臺北市(4,315例)，臺南市(3,742例)，彰化縣(2,369例)，屏東縣(1,452例)，雲林縣(1,033例)，新竹市(1,000例)，苗栗縣(988例)，新竹縣(986例)，宜蘭縣(783例)，南投縣(740例)，嘉義縣(732例)，基隆市(695例)，嘉義市(519例)，花蓮縣(484例)，臺東縣(278例)，金門縣(170例)，澎湖縣(151例)，連江縣(20例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增41例本土病例及1例境外移入死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

周志浩表示，今日確診病例與上週三相比降幅顯著，但目前病例仍不算少，顯示疫情仍在高原期，民眾防疫措施不可鬆懈。尤其死亡個案又比昨天還要多，會持續監測相關情勢。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！