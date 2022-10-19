　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病

▲▼飲水機,裝水。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲女子意外發現公司飲水遭清潔工汙染。（圖／示意圖，非新聞當事人／記者曾筠淇攝）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名在診所工作的54歲女子，查看監視器發現50歲清潔工迪亞茲(Lucio Diaz)竟然把生殖器塞進她的水瓶中，不停攪動，害她喝下後感染無藥可治的性病，而且除了她以外，還有11人也有可能受害。

受害女子接受當地媒體採訪表示，她發現清潔工迪亞茲把生殖器塞入她的水瓶中，「他的生殖器約塞到水瓶一半，然後把瓶子斜著拿不停攪動，基本上就是在用水清洗生殖器」。

受害女子表示，她8月時發現公司飲水機的水看起來黃黃的，聞起來有像尿的怪味，所以9月開始用自己的水瓶帶水，沒想到水還是遭到汙染，後來前去醫院檢查，崩潰得知自己感染性病，「迪亞茲給了我一個餘生都會感染的性病，沒有任何方法能藥到病除，我這一輩子都得小心注意」。

受害者控訴，她對外舉報後，大樓管理公司第一時間沒有開除迪亞茲，人還繼續在該大樓工作，讓她十分不滿。被指控的物業管理Altera Fund Advisors後來發表聲明，他們一得知事件就立即與警察部門進行合作。

來自墨西哥的迪亞茲，目前被移民與海關執法局拘留，被控犯下猥褻罪和使用致命武器加重攻擊罪，同時他的移民身份是否合法也在調查中。調查部門懷疑可能有更多人受害，已有11名民眾正在進行檢測，若是發現其他受害者，迪亞茲將會面臨更多指控。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
跟學長爬窗墜樓摔癱！　高一生討國賠800萬結果曝
快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天
快訊／40多歲確診女防疫旅館猝死！　新冠肺炎合併心肺衰竭
快訊／今本土+44601　另增42死「30多歲男確診8天亡」
入住信義區5星飯店　預約泳池被拒絕！人夫改用英文問卻馬上有空
印度男喊「在台灣很孤單」　玩交友App性侵女大生
短今突遭球迷「肢體碰觸」畫面瘋傳！　她認了有嚇到
快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍
勇士開幕戰「一波流」打趴湖人　柯瑞神拋投、四分打飆出33分
曾威豪編號1802監獄生活曝　劉芯彤貴婦變女工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為掉手機殺人！男月台等車被撞不爽　把人「推去撞列車」當場斃命

113公斤巨大黑熊闖家中　坐輪椅爺目睹「10歲孫被叼走」搏命救人

拒絕玩換妻！女被變態夫強迫「非自然性愛」　遭公婆集體虐待

5歲女童被割喉　臨死前哀求「我一直很乖」仍被狠媽親手勒死

明知狗會咬人！媽幫忙照顧被3比特犬殘暴咬死　女兒被控過失殺人

好友騎車集體失蹤　警河中撈出「4具人體屍塊」全遭射殺分屍

北韓瘋狂砲擊真正意圖曝！激怒南韓撕毀協議　為第7次核試驗鋪路

30%電廠被毀！烏今冬將陷大停電　澤倫斯基：和普丁沒有談判餘地

改造出「致死率80%」新冠毒株！波士頓大學被罵爆　揭實驗目的

快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍事協議

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

北韓瘋狂砲擊真正意圖曝！激怒南韓撕毀協議　為第7次核試驗鋪路

30%電廠被毀！烏今冬將陷大停電　澤倫斯基：和普丁沒有談判餘地

改造出「致死率80%」新冠毒株！波士頓大學被罵爆　揭實驗目的

快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍事協議

不想養女友小孩！恐怖木匠「9根釘子穿頭骨」殺3歲女童　法院判死

烏克蘭情報首長：俄羅斯侵烏戰爭明年夏天結束

公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病

南韓11月起重新開放台灣旅客免簽入境　時隔2年半完全恢復

身價翻66倍！未拆封「初代iPhone」開賣　美拍出128萬天價

為掉手機殺人！男月台等車被撞不爽　把人「推去撞列車」當場斃命

藍營斥陳其邁「從醫初衷」攏是假　她提醒：國父孫文也棄醫從政

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

10年苦等鬼城來人！北大套房每坪16→51萬　屋主賺價差逾500萬

快訊／只有我們！　富邦勇士宣示挑戰PLG三連霸王朝

被批「假庶民真富豪」！鍾東錦競辦點名林佳龍：是瞎了還是看不到？

快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天

被問飲料要買哪間？他跳針式回好友「想不到吧」　網見1照片笑了

黃蜂開幕戰最大危機！　王牌主控博爾確定缺陣

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

即／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

俄國爬著找伊朗！　澤倫斯基：軍事政治都破產

環球影城「人骨」死至少2年　竟有詭異巧合

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破

俄「自殺無人機」狂轟烏　4目的曝光

泰男載妻尾隨保時捷賞車　被法籍車主KO腦出血

巴黎12歲少女遭性侵虐殺　馬克宏慰問被害人雙親

見老公床戰辣妹　人妻一腳踹飛出軌夫

布林肯指北京加快統一時間表　美國務院回應了

南韓11月起恢復台灣旅客免簽入境！

橘惡魔手寫信曝！感謝台灣能給「演出經驗」

更多熱門

相關新聞

身價翻66倍！初代iPhone拍出128萬天價

身價翻66倍！初代iPhone拍出128萬天價

蘋果的iPhone手機目前已來到第14代，但賈伯斯（Steve Jobs）在2007年發布的初代iPhone，卻深獲收藏家喜愛，紛紛在最近的美國拍賣中爭相競標，最後以近4萬美元的價格成交，比當年的售價高出了66倍。

男掉手機不爽　把人推去撞列車斃命

男掉手機不爽　把人推去撞列車斃命

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

美媒：美軍力比想像弱　需調高軍費佔比

美媒：美軍力比想像弱　需調高軍費佔比

媽幫忙顧狗被比特犬咬死　女兒被控過失殺人

媽幫忙顧狗被比特犬咬死　女兒被控過失殺人

關鍵字：

水瓶性病Lucio Diaz德州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面