身價翻66倍！未拆封「初代iPhone」開賣　美拍出128萬天價

▲美國拍賣初代iPhone，最後以新台幣128萬元的價格成交。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

蘋果的iPhone手機目前已來到第14代，但賈伯斯（Steve Jobs）在2007年發布的初代iPhone，卻深獲收藏家喜愛，紛紛在最近的美國拍賣中爭相競標，最後以近4萬美元的價格成交，比當年的售價高出了66倍。

綜合外媒報導，美國拍賣行LCG在17日以3萬9339美元（約新台幣128萬元）價格，交易了一部在2007年發售、未拆封的初代iPhone。這部iPhone的存儲空間只有8GB，還配置了一個200萬像素的鏡頭。

初代iPhone當年的售價只有599美元（約新台幣1.9萬元），在扣除通膨等因素後，2022年的價格約為852美元（約新台幣2.7萬元），然而拍賣開始後，這部手機就迅速從開價的2500美元（約新台幣8萬元）攀升至五位數，最終以3萬9339美元成交，比當年的售價高出了66倍。

LCG形容，被拍賣的手機保存情況極佳，它從未被拆封，也沒有被貼上任何二手市場的標誌。LCG創辦人蒙特羅（Mark Montero）表示，拍賣行當初就猜到初代iPhone會引來激烈競爭，果然這部iPhone最後以創紀錄的高價成交。